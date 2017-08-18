Kasımpaşa Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta canlı olarak yayınlanacak? İki takım 11'leri açıklandı

Beşiktaş, ikide iki peşinde.. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sakatlığı geçen Adriano, teknik direktör Güneş'in görev vermesi halinde oynayabilecek. İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 19'unu Beşiktaş, 3'ünü Kasımpaşa kazandı. Beşiktaş, son 4 maçın 3'ünde puan kaybettiği rakibine, deplasmandaki son 2 müsabakada mağlup oldu. Beşiktaş'ta maç öncesi şok bir gelişme yaşandı. Atiba, sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkartıldı. Peki Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta canlı yayınlanacak?

İLK 11'LER:



Kasımpaşa: Ramazan; Popov, Veysel, Youssef, Veigneau; Pavelka, Sadiku;; Murillo, Neumayr, Trezeguet; Adem Büyük.

Beşiktaş: Fabri, Pepe, Tosic, Caner, Beck, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Ryan Babel, Cenk Tosun

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftasında Antalyaspor'u evinde 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'ya konuk olacak. Beşiktaş ile Kasımpaşa, bu akşam yapacakları maçla lig tarihinde 29. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 28 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor.

Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 19'unu Beşiktaş kazandı, 6 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 3 kez galibiyete ulaştı. Beşiktaş'ın 60 golüne, Kasımpaşa 24 golle cevap verdi. Geçen sezonki maçları ev sahibi takımlar kazandı, Kasımpaşa 2-1, Beşiktaş ise 4-1 galip geldi.

ATIBA ŞOKU! YERİNE...

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Beşiktaş’ta sakatlık şoku yaşanıyor… Orta sahanın değişilmez ismi Atiba, son antrenmandaki sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Şenol Güneş, Atiba’nın yerine bu akşam Kasımpaşa karşısında Medel’i mi yoksa Necip’i mi tercih edeceği merak konusu!







KASIMPAŞA, EVİNDEKİ SON 2 MAÇI KAZANDI

Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında ağırlayacağı rakibini son 2 sezonda evinden puansız gönderdi. Beşiktaş, son 4 maçın 3'ünde puan kaybettiği rakibine, deplasmandaki son 2 müsabakada mağlup oldu. İki takım arasında 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maç 3-3 bitti. İkinci yarıda Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçta da Kasımpaşa, sahasında 2-1 galip gelerek, rakibine 2016-2017'de ligde ilk yenilgisini tattırdı. Sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmayı ise siyah-beyazlılar 4-1 kazandı. Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963'te hem beyaz grupta hem de final grubunda birlikte yer alınca bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş Kasımpaşa maçı bu akşam oynanacak. İki takım arasındaki mücadele, bu akşam saat 21.45'te Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak



2. GALİBİYETİNİ ALMAYA ÇALIŞACAK



Antalyaspor'u 2-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, bunu Kasımpaşa karşısında sürdürmeyi hedefleyecek. Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini almaya çalışacak.



ADRİANO HAZIR



Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Adriano Correia, Kasımpaşa karşılaşması öncesi takımla çalışmalara başladı. Tecrübeli oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde bu akşamki karşılaşmada forma giyebilecek.



MEDEL KADRODA OLABİLECEK

Siyah-beyazlı ekipte Antalyaspor maçı öncesi transfer edilen ancak lisansı yetişemediği için bu maçta kadroda yer almayan Gary Medel, Kasımpaşa mücadelesinde forma şansı bekleyecek. Hafta içindeki antrenmanlarda takımla çalışan Medel, 2. hafta mücadelesinde yedek soyunacak. Medel'in yanı sıra yeni transferler Alvaro Negredo, Jeremain Lens ve Orkan Çınar da yedekler arasında yer alacak.



BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK'11'İ

Siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı Güneş'in Kasımpaşa karşısında tek değişiklik yapması bekleniyor. Güneş'in Gökhan Gönül'ün sakatlığı nedeniyle sağ bekte şans bulan Andreas Beck'in yerine bu bölgede Adriano'yu oynatacağı bildirildi.

Beşiktaş, bu akşamki mücadeleye Fabricio Agosto Ramirez, Adriano, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel ve Cenk Tosun muhtemel 11'le çıkacak.