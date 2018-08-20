Kasımpaşa Başakşehir'i Diagne ile yıktı
Süper Lig'in 2. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 2-1 kazandı. Diagne 67'de kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk takım 84'te Napoleoni ile eşitliği sağladı. Diagne 90+1'de Mert Günok'un büyük hatasında skoru yaptı ve galibiyeti getirdi. Başakşehir'in önemli isimlerinden Gael Clichy maç öncesi sakatlanarak yerini Uğur Uçar'a bıraktı. Kasımpaşa 2'de 2 yaparak 6 puanla haftayı kaparken, 3 puanda kalan Abdullah Avcı'nın takımı yeni sezonda ilk kaybını yaşadı. Kasımpaşa ligde bir sonraki hafta Sivasspor deplasmanına gidecek. Başakşehir ise evinde Akhisarspor'u konuk edecek.
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