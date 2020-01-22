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Spor Arena
Haber Giriş: 22.01.2020 - 11:12,Son Güncelleme:/

Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. bu maça kısa bir süre kala maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Kasımpaşa, geçen hafta deplasmanda oynadığı turun ilk müsabakasında da Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Peki, Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 22 Ocak Çarşamba günü (bugün) Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. İşte, Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor maçı hakkında tüm ayrıntılar...

Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor bugün karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Maç, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean 3 boyutlu şekilde takip edilebilecek.

Muhtemel 11'ler...

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Özgür Çek, Brecka, Karim Hafez, Doğucan Haspolat, Aytaç Kara, Tarkan Serbest, Thiam, Hajradinovic, İlhan Depe, Koita.

Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Salih Uçan, Siopis, Campos, Bakasetas, Efecan Karaca, Cisse.

Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda

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Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Jorge Fernandes karşılaşmada forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları süren David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Loret Sadiku ve Ricardo Quaresma'nın da mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

İlk maçı 3-1 kazanan Alanyaspor'da rotasyon olabilir.

Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda

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