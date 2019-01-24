Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Günün önemli maçında Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk maç 0-0 golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Gözler şimdi kazananın çeyrek final biletini alacağı bugün yapılacak müsabakada. Peki, Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Kasımpaşa, sahasında Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Futbolseverler, maça kısa bir süre kala yayıncı kanal ve saat bilgisi hakkında bilgi almak için araştırmalarına hız verdi. İşte, Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor maçı hakkında detaylar...
Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmek için bugün karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak ve Aspor'dan canlı yayınlanacak. Öte yandan müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalacak.
HANGİ TAKIM NASIL TUR ATLAR?
Alanya'da oynanan turun ilk maçında takımlar gol atmayı başaramadı. Rövanştan galip ayrılan taraf, çeyrek finale yükselecek. Karşılaşmanın gollü beraberlikle tamamlanması halinde Aytemiz Alanyaspor adını çeyrek finale yazdıracak. Maçın 90 dakikalık bölümünde gol sesi çıkmaması halinde ise uzatma bölümlerine geçilecek. Bu bölümde de gol atılamaması durumunda turu geçecek ekibi penaltı atışları belirleyecek.
EKSİKLER VAR
İlk maçın bitiminde rakibine tükürdüğü gerçekçesiyle kırmızı kart gören ve Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 4 maç ceza verilen Kasımpaşa'nın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, rövanşta forma giyemeyecek.
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