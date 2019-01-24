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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.01.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Günün önemli maçında Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk maç 0-0 golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Gözler şimdi kazananın çeyrek final biletini alacağı bugün yapılacak müsabakada. Peki, Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Kasımpaşa, sahasında Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Futbolseverler, maça kısa bir süre kala yayıncı kanal ve saat bilgisi hakkında bilgi almak için araştırmalarına hız verdi. İşte, Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor maçı hakkında detaylar...

Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmek için bugün karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak ve Aspor'dan canlı yayınlanacak. Öte yandan müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalacak.

HANGİ TAKIM NASIL TUR ATLAR?

Alanya'da oynanan turun ilk maçında takımlar gol atmayı başaramadı. Rövanştan galip ayrılan taraf, çeyrek finale yükselecek. Karşılaşmanın gollü beraberlikle tamamlanması halinde Aytemiz Alanyaspor adını çeyrek finale yazdıracak. Maçın 90 dakikalık bölümünde gol sesi çıkmaması halinde ise uzatma bölümlerine geçilecek. Bu bölümde de gol atılamaması durumunda turu geçecek ekibi penaltı atışları belirleyecek.

EKSİKLER VAR

İlk maçın bitiminde rakibine tükürdüğü gerçekçesiyle kırmızı kart gören ve Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 4 maç ceza verilen Kasımpaşa'nın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, rövanşta forma giyemeyecek.

 

 

 

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