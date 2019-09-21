Kasımpaşa - Antalyaspor (CANLI)
Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve saat 15.00'te başlayan müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetiyör.
BU KARŞILAŞMAYA İDDAA'DA "CANLI BAHİS" OYNANMAKTADIR!
OYNAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ GÖRSELE TIKLAYIN...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Kasımpaşa 11'i: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Khalili, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, İlhan, Thiam.
Antalyaspor 11'i: Boffin, Sangare, Bahadır, Diego, Eren, Charles, Ufuk, Mukairu, Aatif, Serdar, Blanco
Quaresma'nın Porto yıllarından Rio Ave'ye enfes bir gol! İzleyelim...
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