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Kasımpaşa Antalya deplasmanında!

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Hürriyet Haber
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Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 puan alan ve geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında ilk iç saha mağlubiyetini yaşayan lacivert-beyazlılar, Antalyaspor karşısında kazanarak kötü gidişe "dur" demek istiyor.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, geride kalan 8 haftada topladığı 8 puanla 14. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan puansız ayrılan Leonardo Araujo yönetimindeki Antalyaspor ise 6 puanla 17. sırada bulunuyor.

Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

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