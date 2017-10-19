Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 puan alan ve geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında ilk iç saha mağlubiyetini yaşayan lacivert-beyazlılar, Antalyaspor karşısında kazanarak kötü gidişe "dur" demek istiyor.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, geride kalan 8 haftada topladığı 8 puanla 14. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan puansız ayrılan Leonardo Araujo yönetimindeki Antalyaspor ise 6 puanla 17. sırada bulunuyor.
Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.