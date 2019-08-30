Kasımpaşa Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Ankaragücü'nü konuk edecek. İlk iki maçını beraberlikle tamamlayan Ankaragücü, henüz 1 puana sahip olan Kasımpaşa karşısında çetin bir mücadele vermeye hazırlanıyor. Peki, Kasımpaşa Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Süper Lig'in merakla beklenen karşılaşması hakkında bazı bilgiler
Kasımpaşa Ankaragücü maçı ile lig mücadelesi devam ediyor. Lige 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile başlangıç yapan Kasımpaşa, kendi evinde işleri lehine çevirmek için sahada olacak. Peki, Kasımpaşa Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o mücadele hakkında bazı bilgiler
KASIMPAŞA ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 3. Hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Ankaragücü'nğü ağırlayacak. 30 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek. Zorbay Küçük'ün yöneteceği mücadelede Serkan Ok ve Bilal Gölen yardımcılıkları üstlenecek.
Ligin ilk haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, geçen hafta ise Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu. MKE Ankaragücü ise yaptığı maçlarda Konyaspor ile 0-0, İstikbal Mobilya Kayserispor ile de 1-1 berabere kaldı.
Kasımpaşa'da tedavilerine devam edilen Loret Sadiku ile David Pavelka, karşılaşmada forma giyemeyecek.
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