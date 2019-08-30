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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.08.2019 - 16:53, Son Güncelleme:

Kasımpaşa Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Kasımpaşa Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Ankaragücü'nü konuk edecek. İlk iki maçını beraberlikle tamamlayan Ankaragücü, henüz 1 puana sahip olan Kasımpaşa karşısında çetin bir mücadele vermeye hazırlanıyor. Peki, Kasımpaşa Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Süper Lig'in merakla beklenen karşılaşması hakkında bazı bilgiler

Kasımpaşa Ankaragücü maçı ile lig mücadelesi devam ediyor. Lige 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile başlangıç yapan Kasımpaşa, kendi evinde işleri lehine çevirmek için sahada olacak. Peki, Kasımpaşa Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o mücadele hakkında bazı bilgiler

KASIMPAŞA ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 3. Hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Ankaragücü'nğü ağırlayacak. 30 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek. Zorbay Küçük'ün yöneteceği mücadelede Serkan Ok ve Bilal Gölen yardımcılıkları üstlenecek.

Ligin ilk haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, geçen hafta ise Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu. MKE Ankaragücü ise yaptığı maçlarda Konyaspor ile 0-0, İstikbal Mobilya Kayserispor ile de 1-1 berabere kaldı.

Kasımpaşa'da tedavilerine devam edilen Loret Sadiku ile David Pavelka, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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