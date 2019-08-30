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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.08.2019 - 16:53, Son Güncelleme:

Kasımpaşa - Ankaragücü: 0-1

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Kasımpaşa - Ankaragücü: 0-1

Süper Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Ankaragücü'nü konuk etti. Ankaragücü mücadeleyi 1-0 kazandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan 

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Bilal Gölen 

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Aytaç Kara, Khalili (Dk. 75 Heintz), Thiam, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Quaresma), Mustafa Pektemek (Dk. 68 İlhan Depe) 

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke (Dk. 86 Yalçın Ayhan), Sedat Ağçay (Dk. 73 Faty), Canteros, Aydın Karabulut (Dk. 64 Sadaev), İlhan Parlak, Orgill 

Gol: Dk. 23 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü) 

Sarı kartlar: Dk. 39 Aydın Karabulut, Dk. 45 4 İlhan Parlak, Dk. 76 Pinto, Dk. 83 Faty, Dk. 90 4 Sadaev (MKE Ankaragücü), Dk. 41 Hafez (Kasımpaşa) 

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 

19. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında bulunan Mame Thiam’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Khalili’nin vuruşunda kaleci Korcan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 

23. dakikada Kitsou’nun ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasında arkada direkte iyi yükselen İlhan’ın kafa vuruşunda kaleci Fatih’i aşan meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1 

25. dakikada Popov’un sağ kanattan ortasında arkada direkte topla buluşan Yusuf’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti. 

28. dakikada Hajradinovic’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Mustafa Pektemek’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı. 

31. dakikada Ankaragücü savunması topu uzaklaştırmak isterken topu önünde bulan Khalili’nin ceza yayından yaptığı sert vuruşta kaleci Korcan’dan dönen topu ceza sahası sol çaprazda alan Hazef’in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarıya çıktı. 

34. dakikada Karim Hafez’in sol kanattan ortasında arkada direkte bulunan Hajradinovic’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti. 

36. dakikada Yusuf, Hajradino 

GÜNEŞ TRİBÜNDE İZLEDİ

Süper Lig’in 3. haftasında oynanan Kasımpaşa-MKE Ankaragücü müsabakasını A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti. 
Süper Lig’in 3. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan Kasımpaşa - MKE Ankaragücü mücadelesini A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti. Güneş’in yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ve eski teknik direktör Cevat Güler de karşılaşmayı tribünden takip etti. 

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