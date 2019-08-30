Kasımpaşa - Ankaragücü: 0-1
Süper Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Ankaragücü'nü konuk etti. Ankaragücü mücadeleyi 1-0 kazandı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Bilal Gölen
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Aytaç Kara, Khalili (Dk. 75 Heintz), Thiam, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Quaresma), Mustafa Pektemek (Dk. 68 İlhan Depe)
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke (Dk. 86 Yalçın Ayhan), Sedat Ağçay (Dk. 73 Faty), Canteros, Aydın Karabulut (Dk. 64 Sadaev), İlhan Parlak, Orgill
Gol: Dk. 23 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 39 Aydın Karabulut, Dk. 45 4 İlhan Parlak, Dk. 76 Pinto, Dk. 83 Faty, Dk. 90 4 Sadaev (MKE Ankaragücü), Dk. 41 Hafez (Kasımpaşa)
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında bulunan Mame Thiam’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Khalili’nin vuruşunda kaleci Korcan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
23. dakikada Kitsou’nun ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasında arkada direkte iyi yükselen İlhan’ın kafa vuruşunda kaleci Fatih’i aşan meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
25. dakikada Popov’un sağ kanattan ortasında arkada direkte topla buluşan Yusuf’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
28. dakikada Hajradinovic’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Mustafa Pektemek’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
31. dakikada Ankaragücü savunması topu uzaklaştırmak isterken topu önünde bulan Khalili’nin ceza yayından yaptığı sert vuruşta kaleci Korcan’dan dönen topu ceza sahası sol çaprazda alan Hazef’in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarıya çıktı.
34. dakikada Karim Hafez’in sol kanattan ortasında arkada direkte bulunan Hajradinovic’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
36. dakikada Yusuf, Hajradino
GÜNEŞ TRİBÜNDE İZLEDİ
Süper Lig’in 3. haftasında oynanan Kasımpaşa-MKE Ankaragücü müsabakasını A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti.
Süper Lig’in 3. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan Kasımpaşa - MKE Ankaragücü mücadelesini A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti. Güneş’in yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ve eski teknik direktör Cevat Güler de karşılaşmayı tribünden takip etti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle