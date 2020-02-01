Kasımpaşa, Ankara deplasmanında! Son 9 maçta 8 mağlubiyet...

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Kasımpaşa, ligde çıktığı son 9 maçta 8 mağlubiyet ve 1 galibiyet yaşadı. Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada puan elde edemeyen lacivert-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü karşısında kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

Ara transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliğe giden Kasımpaşa'da 5 futbolcu MKE Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı takımda kart cezalıları Haris Hajradinovic ve Aytaç Kara'nın yanı sıra sakatlıkları süren Yusuf Erdoğan, David Pavelka ve Fode Koita müsabakada görev yapamayacak.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazanmıştı.





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