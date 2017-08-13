Kasımpaşa, Alanya'dan şen döndü

STAT: Bahçeşehir Okulları Arena
HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xxx), Ekrem Kan (xxx), Mehmet Kısal (xxx)
ALANYASPOR: Remy Riou (xx)- Sackey (xx)(Dk. 63 Cenk Ahmet xx), Efecan Karaca (xxx), İonnis Maniatis (xx) (Dk. 83 Emre Nefiz), Mbilla (xxx) (Dk. 83 Yusuf Çoban), Emre Akbaba (xxx), Fofana (xx), N’Skala (xxx), Tzavellas (xxx), Gassama (xxx), Vagner Love (xxx)
KASIMPAŞA: Ramazan Köse (xxx)- Lored Sadiku (xxx), İbrahim Hassan (xxx), Pavelka (xxx) (Dk. 89 Abdullah), Adem Büyük (xx) (Dk. 59 Eduok xx), Youssef (xx), Murillo Romana (xxx), Veingneau (xxx), Neumyr (xxx) (Dk. 77 Mensah xx), Veysel Sarı (xxx), Popov (xx)
GOLLER: Dk.43 Emre Akbaba (Alanyaspor), Dk.36 Hassan, Dk.39 Markus Neumayr (penaltı), Dk.84 Eduok (Kasımpaşa) SARI KARTLAR: Fofana, Sackey (Alanyaspor), Youssef, Neumyr, Abdullah (Kasımpaşa)
Karşılaşma seremonisinden önce sahaya davet edilen Vagner Love’a Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, geçen sezon gol kralı olmasından dolayı kupa ve hediye takdim etti.
13’üncü dakikada Alanyaspor’un korner vuruşunu kullanan Efecan Karaca topu ön direğe havalandırdı. Topu orada karşılayan Mbilla’nın kafa vuruşu kaleci Ramazan’ın göğsüne çarptı. Dönen topu ise defans uzaklaştırdı.
16’ncı dakikada Kasımpaşa’nın kullandığı korner vuruşunu Alanyaspor defansı ceza sahasının dışına gönderdi. Geriden gelen Murillo ceza sahası dışındaki topa gelişine sert vurdu. Top tüm oyuncuları geçerek az farkla auta çıktı.
19’uncu dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında M’billa sağdan hızlı sokuldu ve içeri yerden pas verdi. Arka direkte topla buluşan Emre Akbaba gelişine sert vurdu ve topu kaleci Ramazan güçlükle tokatladı. Oluşan karambolda topa vurmak isteyen Vagner Love’u defans son anda engelledi.
31’inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan topu Vagner’e bırakmak isterken top defansa çarptı. Dönen topa ceza sahası dışından Sackey çok sert vurdu ve top kaleci Ramazan’ın göğsüne çarptı. Dönen topa ise Emre Akbaba sert vurdu, top az farkla auta gitti.
36’ncı dakikada sağdan gelişen Kasımpaşa atağında Neumayr’ın ceza sahasına yaptığı ortaya Hassan gelişine vurdu ve top kaleci Remy Riou’yu geçerek filelerle buluştu: 0-1 39’uncu dakikada N’Skala ile ikili mücadeleye giren Hassan yerde kaldı ve maçın hakemi Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Neumayr’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
43’üncü dakikada orta sahada Vagner ile gelişen Alanyaspor atağında topu sağ kanatta koşu yapan Emre’ye gönderdi. Topla buluşan Emre arkadaşı Efecan ile yaptığı paslaşmanın ardından topu tekrar alan Emre Akbaba ceza sahası dışından sert vurdu. Top kalenin çatalından geçerek fileleri havalandırdı: 1-2 Maçın ilk yarısında Kasımpaşa 2-1’lik üstünlükle soyunma odasına girdi.
74’üncü dakikada Alanyaspor’un kullandığı serbest vuruşta Emre Akbaba’nın kale önüne yaptığı ortayı kaleci Ramazan yumrukla uzaklaştırdı. Dönen topa ayağının tersiyle vuran Efecan’ın şutu üst direği yalayarak auta çıktı.
84’üncü dakikada Alanyaspor’un kalecisi Remy Riou ceza sahası dışındaki takım arkadaşı Tzavellas’a pas atmak istedi ancak top Tzavellas’a ulaşmadan önce bu oyuncuya arkadan yaklaşan Mensah topu kaptı ve kale önüne koşu yapan Eduok’a pasladı. Bu oyuncunun beklemeden vuruşu ağlarla buluştu: 1-3.
Karşılaşma Kaşımpaşa’nın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.