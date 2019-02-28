Kasımpaşa Akhisarspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist, Kasımpaşa ile Akhisarspor arasında oynanacak maçın ardından belli olacak. İstanbul temsilcisi Kasımpaşa, çeyrek final ikinci maçında son şampiyon Akhisarspor ile karşılaşacak. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair yayıncı kanal ve saat bilgisi merak konusu oldu. Peki, Kasımpaşa Akhisarspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdan itibaren yer alan son şampiyon Akhisarspor, bu akşam oynanacak maçta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Her iki ekip de yarı final biletini almak için mücadele edecek. İki takım arasında oynanan ilk maçta Akhisarspor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etmişti. İşte, Kasımpaşa Akhisarspor maçına ilişkin detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin son maçında ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan Akhisarspor, İstanbul'da Kasımpaşa ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Arda Kardeşler’in düdük çalacağı karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve ASPOR ekranlarında canlı yayınlanacak.
Kasımpaşa-Akhisarspor eşleşmesinde turu geçen ekip yarı finalde Trabzonspor’u saf dışı bırakan 1. Lig ekibi Ümraniyespor’la final için rakip olacak.
KİM NASIL TUR ATLAR?
Akhisarspor’a yarı final bileti alması için her türlü galibiyet, beraberlik, birden fazla gol atacağı iki farklı mağlubiyet yeterli olacak. Kasımpaşa ise Akhisarspor’u gol yemeden iki ve üzeri farkla yenerse adını bir üst tura yazdıracak. Karşılaşma Kasımpaşa’nın 3-1 üstünlüğü ile noktalanırsa uzatmaya, skor değişmezse seri penaltı atışlarına gidecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle