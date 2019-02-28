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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
28.02.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Kasımpaşa Akhisarspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Kasımpaşa Akhisarspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist, Kasımpaşa ile Akhisarspor arasında oynanacak maçın ardından belli olacak. İstanbul temsilcisi Kasımpaşa, çeyrek final ikinci maçında son şampiyon Akhisarspor ile karşılaşacak. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair yayıncı kanal ve saat bilgisi merak konusu oldu. Peki, Kasımpaşa Akhisarspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdan itibaren yer alan son şampiyon Akhisarspor, bu akşam oynanacak maçta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Her iki ekip de yarı final biletini almak için mücadele edecek. İki takım arasında oynanan ilk maçta Akhisarspor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etmişti. İşte, Kasımpaşa Akhisarspor maçına ilişkin detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin son maçında ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan Akhisarspor, İstanbul'da Kasımpaşa ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Arda Kardeşler’in düdük çalacağı karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve ASPOR ekranlarında canlı yayınlanacak.

Kasımpaşa-Akhisarspor eşleşmesinde turu geçen ekip yarı finalde Trabzonspor’u saf dışı bırakan 1. Lig ekibi Ümraniyespor’la final için rakip olacak.

KİM NASIL TUR ATLAR?

Akhisarspor’a yarı final bileti alması için her türlü galibiyet, beraberlik, birden fazla gol atacağı iki farklı mağlubiyet yeterli olacak. Kasımpaşa ise Akhisarspor’u gol yemeden iki ve üzeri farkla yenerse adını bir üst tura yazdıracak. Karşılaşma Kasımpaşa’nın 3-1 üstünlüğü ile noktalanırsa uzatmaya, skor değişmezse seri penaltı atışlarına gidecek.

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