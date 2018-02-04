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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Kasımpaşa affetmedi! Akhisar'ın boynu yine bükük...
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Sıradaki Haber: Emre Çolak'ın hocası gitti! Yollar ayrıldı...

Futbol
A.A
04.02.2018 - 15:52, Son Güncelleme:

Kasımpaşa affetmedi! Akhisar'ın boynu yine bükük...

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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 yendi.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Barış Şimşek, Erdinç Sezertam, Mehmet Metin
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef, Omeruo, Veysel Sarı, Sadiku, Pavelka, Mensah (Dk. 76 Ahmed Ildiz), Eduok (Dk. 89 İlhan Depe), Trezeguet, Mbaye (Dk. 67 Koita)
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Dany, Ömer Bayram, Sissoko, Serginho (Dk. 82 Muğdat Çelik), Larsson (Dk. 59 Paulo Henrique), Onur Ayık (Dk. 75 Helder Barbosa), Olcan Adın, Seleznov
Goller: Dk. 51 ve 90+4 Trezeguet (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 30 Pavelka (Kasımpaşa), Dk. 45 Dany (Teleset Mobilya Akhisarspor)

7. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor etkili oldu. Sağ kanattan çizgiye inen Miguel Lopes'in ortasında altıpasta iyi yükselen Seleznov'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
15. dakikada sol kanatta rakibinden sıyrılarak sıfıra inen Trezeguet'nin etkili ortasında penaltı noktası civarında müsait pozisyonda iyi yükselen Mensah'ın kafa vuruşunda, top yerden sekerek üstten dışarı çıktı.
19. dakikada Eduok'un uzak mesafeden sert vuruşunda, kaleci Lukac topu tehlikeli bölgenin dışına çeldi.
45. dakikada hızlı gelişen Teleset Mobilya Akhisarspor atağında, savunmanın arkasına sarkan ve topla ceza sahasına giren Larsson, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, top yandan dışarı gitti.
45+1. dakikada Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta altıpasın sol çaprazında topla buluşan Mbaye, kaleci Lukac'la karşı karşıya kaldı. Mbaye'nin vuruşunda, Lukac ayaklarıyla topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz berabere tamamlandı.

51. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Pavelka'nın pasında ceza sahasında Trezeguet'nin bekletmeden gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
55. dakikada Kasımpaşa ikinci gole çok yaklaştı. Sağ taraftan topla ceza sahasına giren Trezeguet, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Eduok'a aktardı. Bu oyuncu da topu sol çaprazda daha müsait durumdaki Mbaye'ye çıkardı. Mbaye'nin vuruşunda, kaleci Lukac topa müdahale ederek gole izin vermedi.
63. dakikada Olcan Adın'ın kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında uygun durumda bulunan Paulo Henrique'nin kafa vuruşunda, top auta gitti.
65. dakikada ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Olcan Adın'ın gelişine vuruşunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı son anda çeldi.
75. dakikada Onur Ayık'ın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Ramazan Köse'nin çeldiği top karambolde Paulo Henrique'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpastan müsait durumda vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
84. dakikada sağ kanattan hareketlenen Popov'un pasında ceza sahasında topla buluşan Koita'nın yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
90+4. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan İlhan Depe'nin ortasında altıpas üzerinde Trezeguet'nin gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-0. Kasımpaşa sahadan 2-0 galip ayrıldı. 

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