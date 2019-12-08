Kasımpaşa 2-3 Beşiktaş | Maçın özeti ve golleri

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan



HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ekrem Kan, Ali Saygın Ögel



KASIMPAŞA: Fatih Öztürk - Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Sadiku, Hajradinovic (Dk. 90+5 Uğurcan), Quaresma (Dk. 88 Khalili), Heintz, Mustafa Pektemek (Dk. 76 İlhan Depe), Koita



BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho (Dk. 72 Lens), Atiba, Elneny (Dk. 84 Güven), Diaby (Dk. 60 Umut Nayir), Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz



GOLLER: Dk. 24 Mustafa Pektemek, Dk. 56 Koita (Kasımpaşa) - Dk. 39 Caner Erkin, Dk. 71 - Dk. 90+5 Umut Nayir (Beşiktaş)



KIRMIZI KARTLAR: Dk. 15 Karim Hafez (Kasımpaşa)



SARI KARTLAR: Koita, İlhan Depe (Kasımpaşa) - Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz, Elneny, Roco (Beşiktaş)

MAÇTAN DAKİKALAR

15inci dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Ben Youssefi çalımlayan Atiba, daha sonra ceza yayı üstünde Karim Hafezden de sıyrılırken yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, Hafezin son adam olması gerekçesiyle bu oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



21inci dakikada Elnenyin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Diabyin bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Fatihte kaldı.



22nci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Diaby ortaladı. Ceza sahası içindeki Burak Yılmazın kafa vuruşunda top kaleci Fatihin kucağına gitti.



24üncü dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov ortaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Koitanın şutunda kaleci Karius gole izin vermedi. Seken topta Mustafa Pektemekin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



39uncu dakikada skora denge geldi. Diabynin pasıyla sağ taraftan çizgiye inen Gökhan Gönül ortaladı. Caner Erkinin arka direkte dar açıdan yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti: 1-1.



44üncü dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmazın vuruşunda baraja çarpan top kornere gitti.



45+2nci dakikada Kasımpaşa ceza sahası içinde karambol oluştu. Caner Erkinden seken topu önünde bulan Elnenynin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



Mücadelenin ilk yarısı 1-1lik eşitlikle sona erdi.



50nci dakikada Quaresmanın pasıyla sol kanattan topla hareketlenen Koitanın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Karius, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



56ncı dakikada Kasımpaşa bir kez daha öne geçti. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Quaresmanın pasıyla sol kanattan topla hareketlenen Hajradinovice ortaladı. Arka direkte Koitanın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-1.



57nci dakikada Hajradinovicin pasıyla savunma arkasına sarkan Mustafa Pektemek, Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı, arkadan gelip yetişen Vidanın ayak koyduğu top kornere gitti.



71inci dakikada skora bir kez daha denge geldi. Ljajicin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönülün yerden çevirdiği topta arka direkteki Umut Nayir topu ağlara gönderdi: 2-2.



85inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ljajic yerde kalınca Umut Nayir topla buluştu. Umut pasını penaltı noktası üstündeki Burak Yılmaza atardı. Burak Yılmazın sol ayağıyla yaptığı zayıf vuruşta top kaleci Fatihte kaldı.



89uncu dakikada Lensin ortasında kaleci Fatih topu sektirdi. Ceza sahası çizgisi üstündeki Umut Nayirin bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.



90+5inci dakikada sağ kanatta rakibini geçen Lens, ceza sahasına girdikten sonra içeri çevirdi. Ön direkte Umut Nayirin dokunuşunda top ağlara gitti: 2-3.



Karşılaşmada başka gol olmadı Beşiktaş rakibini 3-2 mağlup etti.





MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Ligin 13üncü haftasında iç sahada 4-1 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçının 11inde tek değişikliğe gitti. Avcı, kupada oynanan 24Erzincanspor maçında sakatlanan NKoudounun yerine Pedro Rebochoyu sahaya sürdü.

Kaleyi Kariusa emanet eden Abdullah Avcı; savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebochodan oluşturdu. Orta alanda Atiba ve Elneny ikilisini bozmayan Avcı, hücum hattında Diaby, Ljajic ve Caner Erkini görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.

CANER BU KEZ ÖN TARAFA

Siyah beyazlı ekipte yaptığı 5 asistle takımın gole en çok katkı yapan oyuncularından olan Caner Erkin, Kasımpaşa karşısında mücadeleye sol açıkta başladı. Geçtiğimiz hafta Rebochuyu kulübeye çekerek Caner Erkini sol bekte görevlendiren Avcı, NKoudounun sakatlığında bu kez Rebochoyu sol bekte oynattı. Caner Erkin ise bu kez sol açıkta görev aldı.

TAYFUR HAVUTÇUDAN 3 DEĞİŞİKLİK

Lacivert beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Tayfur Havutçu, Süper Ligin 13üncü haftasında deplasmanda kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçının 11inde 3 değişikliğe gitti. Havutçu, kart cezalıları Fernandes ve Aytaçn yerine Veysel ve Heintze forma şansı verdi.

Kaleyi Fatih Öztürke emanet eden Havutçu; savunmayı Popov, Veysel, Ben Youssef ve Karim Hafezden oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Sadiku ve Hajradinovici sahaya süren Havutçu, hücum hattında Quaresma, Heintz ve Mustafa Pektemeki oynattı. Tayfur Havutçunun gol yollarındaki tercihi ise Fode Koita oldu.

HAVUTÇUNUN İLK MAÇI

Kasımpaşada teknik direktör Tayfur Havutçu, yeni takımıyla ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı. Hafta ortasında lacivert beyazlı ekiple 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Havutçu, Kasımpaşanın Van Spor Futbol Kulübü ile kupada oynadığı maçta görev almamıştı. Havutçu, yeni takımıyla ilk maçına eski takımı Beşiktaş karşısında çıktı.

QUARESMA TRİBÜNLERE ÇAĞIRILDI

Sezon başında olaylı bir şekilde Beşiktaştan ayrılarak Kasımpaşaya transfer olan Ricardo Quaresma, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından tribüne çağırıldı. Siyah beyazlı taraftarlar kendi futbolcularını tek tek tribünlere davet ederken, son davet Portekizli oyuncuya geldi. Ricardo Quaresma da tribünlerden gelen daveti kırmadı ve orta alana kadar gelerek alkışlarla karşılık verdi.

PORTEKİZLİ TÜRKİYE’DE İLK KEZ BEŞİKTAŞ’A RAKİP

Beşiktaş’tan ayrılarak sezon başında Kasımpaşa’nın yolunu tutan Ricardo Quaresma, bu müsabaka ile birlikte ilk kez Türkiye’de Beşiktaş’a rakip oldu.

TUNCAY MESCİ UNUTULMADI

Mücadele öncesinde, hayatını kaybeden Tuncay Mesci unutulmadı. Trabzonspor ve Beşiktaşta da forma giyen Tuncay Mesci için mücadele öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.