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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.04.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Kasımpaşa 2-1 BB Erzurumspor

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Kasımpaşa 2-1 BB Erzurumspor

Kasımpaşa, evinde konuk ettiği BB Erzurumspor'u Koita'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Deplasman ekibinin tek golü Eduok'tan geldi. Bu galibiyetle Kasımpaşa puanını 37'ye yükseltirken, BB Erzurumspor 22 puanda kaldı.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan 

Hakemler: Zorbay Küçük xx, İsmail Şencan xx, Erdem Bayık xx 

Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Popov xx, Josue Sa xx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Sadiku xx (Veysel Sarı dk. 68 x), Pavelka xx, Hajradinovic xx (Karim Hafes dk. 53 x), Tarkan Serbest xx, Trezeguet xxx (Özgür Çek dk. 90+6 ?), Koita xxx 
Yedekler: Eray, Tarkan, Hasan, Perica, İlhan Depe, Uğurcan, Azad 
Teknik Direktör: Mustafa Denizli 

BB Erzurumspor: Sehic xx, Tolga Ünlü xx, Kanstrup xx, Lokman Gör x (Hakan Arslan dk. 45 x), Leo xx, Kone xx (Gilles Sunu dk. 59 x), Scuk xx (Opseth dk. 84 ?), Eduok xxx, Taylan Antalyalı xx, Obertan xx, Rashad Muhammed xx 
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Serkan, Sefa, Emrah Başsan, Samed Ali, Tshabalala, Muns 
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu 

Goller: Koita (dk. 29 ve 76) (Kasımpaşa), Eduok (dk. 61) (BB Erzurumspor) 

Sarı kartlar: Veysel (Kasımpaşa), Scuk (BB Erzurumspor) 

Kasımpaşa 2-1 BB Erzurumspor

Maçtan önemli anlar (İlk yarı)

9. dakikada Popov'un sağ kanattan ceza sahasına ortasına Koita'nın altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti. 

29. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sadiku'dan aldığı pas sonrası soldan çalımlarla ceza sahasına giren Koita, yerden sert bir vuruşla yakın köşeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. 

36. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Trezeguet'nin sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci Sehic meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 

Kasımpaşa, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. 

57. dakikada orta sahada topu alan Trezeguet’in topu sürerek ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic’te kaldı. 

58. dakikada Popov’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Koita’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solunda az farkla dışarı gitti. 

61. dakikada Hakan’ın pasında sol kanatta topu alan Eduok’un rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1 

63. dakikada Karim Hafez’in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünde dışarı çıktı. 

69. dakikada ceza sahası içinde bulunan Trezeguet’in pasında ceza yayı üzerinde topu alan Pavelka’nın yerden vuruşunda kaleci Sehic kornere çeldi. 

70. dakikada Popov’un sağ kanattan yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet’in altı pasta yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarı gitti. 

76. dakikada Trezeguet’in ceza sahası içine sağ taraftan girip verdiği pasta arka direkte bulunan Koita’nın kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1 

Karşılaşma 2-1 Kasımpaşa’nın üstünlüğü ile son buldu. 

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Kasımpaşa 2-1 BB Erzurumspor

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