Kasımpaşa 1-2 Beşiktaş | CANLI

İLK 11'LER:
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Murillo, Neumayr, Trezeguet, Adem Büyük.
Beşiktaş: Fabri, Pepe, Tosic, Caner, Beck, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Ryan Babel, Cenk Tosun
ATIBA ŞOKU! YERİNE...
Orta sahanın değişilmez ismi Atiba, son antrenmandaki sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı. Şenol Güneş, Atiba’nın yerine ise Tolgay'ı tercih etti.
NOTLAR:
KASIMPAŞA, EVİNDEKİ SON 2 MAÇI KAZANDI
Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında ağırlayacağı rakibini son 2 sezonda evinden puansız gönderdi. Beşiktaş, son 4 maçın 3'ünde puan kaybettiği rakibine, deplasmandaki son 2 müsabakada mağlup oldu. İki takım arasında 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maç 3-3 bitti.
İkinci yarıda Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçta da Kasımpaşa, sahasında 2-1 galip gelerek, rakibine 2016-2017'de ligde ilk yenilgisini tattırdı. Sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmayı ise siyah-beyazlılar 4-1 kazandı. Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963'te hem beyaz grupta hem de final grubunda birlikte yer alınca bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.
MEDEL KADRODA OLABİLECEK
Siyah-beyazlı ekipte Antalyaspor maçı öncesi transfer edilen ancak lisansı yetişemediği için bu maçta kadroda yer almayan Gary Medel, Kasımpaşa mücadelesinde forma şansı bekleyecek. Hafta içindeki antrenmanlarda takımla çalışan Medel, 2. hafta mücadelesinde yedek soyunacak. Medel'in yanı sıra yeni transferler Alvaro Negredo, Jeremain Lens ve Orkan Çınar da yedekler arasında yer alacak.