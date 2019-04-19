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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Fotoğraf: Adem KABAYEL
19.04.2019 - 18:00, Son Güncelleme:

Kasımpaşa 1-1 Bursaspor

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Kasımpaşa 1-1 Bursaspor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, evinde Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta açılış maçında Kasımpaşa ile Bursaspor karşı karşıya geldi. 

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. 

Ev sahibi Kasımpaşa'nın golünü 60'da Trezeguet atarken, Bursaspor'un golü, 81'de penaltıdan Aytaç Kara'dan geldi.

Bu skorla puanını 38'ye yükselten Kasımpaşa, 6. sırada, 29 puana yükselen yeşil-beyazlılar ise 15. sırada yer aldı. 

Maçtan önemli anlar:

3. dakikada Aytaç Kara'nın uzaktan sert vuruşunda, top yandan auta gitti. 

4. dakikada soldan Latovlevici'nin etkili ortasında altıpas önünde müsait durumda Sakho'nun vuruşunda, kaleci Ramazan topu iki hamlede kontrol etti. 

19. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Latovlevici'nin kontrol ettikten sonra müsait durumda şutunda, meşin yuvarlak savunmada Josue Sa'ya çarparak kornere çıktı. 

32. dakikada Saivet'in solda ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Ertuğrul Ersoy, meşin yuvarlağı altıpasa ortaladı. Müsait durumda Sakho'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti. 

35. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Trezequet, solda kontrol ettiği meşin yuvarlakla içeri katetti. Kaleyi cepheden gören Mısırlı oyuncunun arka direğe plasesinde, top az farkla auta çıktı. 

45 4. dakikada ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyonda Hajradinovic'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farla auta gitti. 
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

58. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında sağdan hareketlenen Saivet, ceza sahası civarından topu içerde müsait durumda bulunan Lima'nın önüne çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 

60. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarında iyi bir vücut çalımıyla rakiplerinden sıyrılan Perica, meşin yuvarlağı rakip ceza sahasına kadar sürüp, soldan bindirme yapan Hafes'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun ortasında, müsait durumda bulunan Trezequet gelişine şık bir vuruşla topu ağlarla buluştu: 1-0. 

62. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ortasına Saivet'nin kafa vuruşunda, kaleci Scuffet meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. 

65. dakikada Lima'nın oldukça uzak mesafeden sert şutunda, top az farkla üstten dışarı çıktı. 
Aynı dakika içinde soldan topla hareketlenen Lima, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun şutunda da top üstten dışarı gitti. 

78. dakikada Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta altıpasın sağında topa iyi yükselen Ben Youssef'in kafa şutunda, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı. 

Aynı dakikada Furkan Soyalp, kaleci Scuffet tarafından ceza sahası içinde düşürüldü. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. 

81. dakikada penaltı atışı için topun başına gelen Aytaç Kara, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı. 

Kasımpaşa'nın 11: Ramazan, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau, Popov, Pavelka, Tarkan, Hajradinovic, Karim Hafez, Trezeguet, Perica.

Bursaspor'un 11'i: Okan, Umut Meraş, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Aytaç, Saivet, Latovlevici, Lima, Yusuf, Sakho.

Kasımpaşa 1-1 Bursaspor

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Kasımpaşa 1-1 Bursaspor

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