"Kasım ayında yönetimden istifa ederken, aday olacağımızı açıklamıştık"
Gençlerbirliği Kulübünün başkan adayı Haydar Arda Çakmak, "Kasım ayında yönetimden istifa ederken, aday olacağımızı açıklamıştık." dedi.
Çakmak, Ankara'da bir restoranda gazetecilerle bir araya gelerek, kulüpte yaşanan sıkıntılar ve göreve seçilmeleri halinde hayata geçirecekleri projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Toplantıda Haydar Arda Çakmak'ın yanı sıra yönetim kurulunda yer alacak isimlerden Hakan Kaynar, Kubilay Gönenç, Serdar Ulusoy, Faruk Coşkun, Talip Çankırı, Sinan Gürsoy ve Hıfzı Kuruşal da yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna İlhan Cavcav adının verildiğini hatırlatan Çakmak, "En iyi olmamız gereken sezonda kötü durumdayız. Tüm olumsuzluklara karşın Gençlerbirliği'nin ligden düşmeyeceğine inanıyorum." dedi.
Yaşanan kötü süreç nedeniyle yönetimden istifa ettiklerini ve yeni bir oluşum içine girdiklerini vurgulayan Çakmak, "Kasım ayında yönetimden istifa ederken, aday olacağımızı açıklamıştık. Yani şu an yaşanan olumsuz tabloyla alakalı bir adaylık değil." ifadelerini kullandı.
Çakmak, Gençlerbirliği'nin, merhum başkan İlhan Cavcav döneminde maddi güç ve altyapı konularında öne çıktığını dile getirerek, "Kasadaki paranın büyük bir kısmı harcandı, altyapı ise çalışmıyor. Gençlerbirliği'nin isim yaptığı bu iki konudaki sıkıntılar, bizi aday olmaya iten en önemli sebeplerden. Taraftar yapısının da değişmesi gerekiyor. Gençlerbirliği, büyük bir taraftar kitlesini arkasına almalıdır." diye konuştu.
Gençlerbirliği'nin kendine ait bir stadı olmasının da projeleri arasında yer aldığına değinen Çakmak, "Stada gelen taraftar sayımızın bizim gibi büyük bir camiaya az olduğunu düşünüyoruz. Gençlerbirliği'nin taraftar sayısını artırmak ve 20 bin kişiye oynayacak düzeye getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Gençlerbirliği Kulübünün olağan genel kurulu, gelecek ay yapılacak.
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