Kashima Antlers Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Kashima Antlers Real Madrid maçı ile Dünya Kulüpler Kupası'nda ikinci finalist belli olacak. River Plate ile 2-2 berabere kaldıktan sonra penaltılarla finalist olmaya hak kazanan Al Ain, Kashima Antlers Real Madrid maçının sonucuna göre rakibiyle final karşılaşmasına çıkacak. Peki, Kashima Antlers Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Kashima Antlers Real Madrid maçı için geri sayım başladı. Dünya Kulüpler Kupası'nda Japon ekibi Kashima Antlers ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid, ikinci finalist olmak için gayret gösterecek. Peki, Kashima Antlers Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
KASHİMA ANTLERS REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Dünya Kulüpler Kupası yarı final karşılaşmasında Kashima Antlers, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi şehrinde Real Madrid ile karşılaşacak. 19 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da oynanacak mücadele, Tivibu Spor 3 kanalından canlı yayınlanacak.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın yarı final karşılaşmasında Al-Ain, River Plate’i normal süresi 2-2 biten mücadelede penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup etti ve finale yükseldi.
Javier Pinola’nın 3’üncü dakikasında kendi kalesine attığı golle River Plate karşında öne geçen Al Ain, Rafael Santos’un 11’inci ve 16’ncı dakikada attığı gollerle geriye düştü. 51’inci dakikada Caio’nun golüyle Al Ain beraberliği yakaladı ve maçın normal süresi 2-2’lik beraberlikle tamamlandı. Uzatmaya giden mücadelede gol sesi çıkmayınca karşılaşmada penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarını 5-4’lük skorla kazanan Al Ain ile finalist oldu. Bugün TSİ 19.30’da oynanacak Kashima Antlers-Real Madrid mücadelesinin tur atlayan ekibi finalde Al Ain ile kupa mücadelesi verecek
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