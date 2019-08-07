Kasapoğlu ve Özdemir, Sesi Görenlerin moral yemeğine katıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKasapoğlu ve Özdemir, Sesi Görenlerin moral yemeğine katıldı
GeriFutbol Kasapoğlu ve Özdemir, Sesi Görenlerin moral yemeğine katıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
07.08.2019 - 19:12, Son Güncelleme:

Kasapoğlu ve Özdemir, Sesi Görenlerin moral yemeğine katıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kasapoğlu ve Özdemir, Sesi Görenlerin moral yemeğine katıldı

TFF’nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği ve 14-25 Eylül tarihleri arasında İtalya’nın Roma kentinde gerçekleşecek IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası’na katılacak Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı için yemek düzenlendi.

TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu tarafından Ankara’da düzenlenen yemeğe Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Başkan Vekili Mehmet Baykan, Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Çağlar, Engelli Federasyonlarından sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ve Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı katıldı.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ TOKYO OLİMPİYATLARI’NA GİTMEK"

Yemekte bir konuşma yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, en büyük hedeflerinin Tokyo Olimpiyatları’na gitmek olduğunu ve Görme Engelliler Futbol Milli Takımı’nın başarıları ile gurur duyduklarını belirterek, "1 Haziran’da göreve geldik. Kurullarımızı atarken bu işi en iyi kim yapar diye araştırdık. Ömer Gürsoy kardeşimizle yolumuza devam etme kararı aldık. Ömer Gürsoy’la beraber engelli futbolu kurulundaki arkadaşlarla, en iyi ve liyakatla bu işi kim yapacaksa onu göreve getirerek yola çıktık. Bugün hemen hemen federasyon olarak katıldığımız ilk toplantılardan bir tanesi. Hep günlük işlerle uğraştık. Bundan sonra federasyonumuzun normal işlerle uğraşacağını düşünüyorum. Eylül ayı ve Roma bizim için önemli, kupaların devamını istiyoruz. Bunun için Tokyo Olimpiyatları’na gitmek en büyük hedefimiz. Biz federasyon olarak engelli futboluna çok önem veriyoruz. Sizlerin başarısı bizi futbol milli takımımızın başarısı kadar gururlandırıyor. Bizler sizlerle gurur duyuyoruz. Bunun için her zaman yanınızdayız. Başarılarınızın devam etmesini dilerken hepinizin gözlerinden tek tek öpüyorum. Allah yardımcımız, hedefimiz Tokyo olsun" diye konuştu.

"HER VATANDAŞIMIZIN SPORA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ise, Görme Engelli Futbol Milli Takımı’nın başarıları ile gurur duyduklarını ve her bir bireyin sporla ilgili faaliyette bulunabilmesine çok önem verdiklerini ifade ederek, "Futbol Federasyonu başta olmak üzere ve diğer federasyonlarımızın sporu tabana yayma ve spor için hiçbir engel tanımama yolundaki çalışmaları bizleri mutlu ediyor. Bu çerçevede gerek futbol federasyonumuza gerek diğer federasyonlarımıza teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Zira biz toplumun tüm katmanlarını sporla emhal olmalarını istiyoruz. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, engellisi ve engelsiziyle her bir ferdimizin her bir vatandaşımızın spora erişimini sporla ilgili faaliyetlerde durumu kolaylaştırmayı önemsiyoruz. Bu çerçevede bugünkü bu organizasyonun da çok anlamlı çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Futbol Federasyonu Başkanı’mıza, yönetimine ve Ömer hocamıza bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Sesi görenler futbol takımımız gerçekten diğer takımlarımız gibi bizi her müsabakada mutlu eden göğsümüzü kabartan bir takımımız. Bu vesileyle de hem sporcularımızı hem teknik ekibimizi hem de federasyonumuzu canı gönülden kutluyorum" dedi.

Türkiye’nin futbol branşında olimpiyatlara katılan tek takımı olan ve 2-7 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da kamp yapan Sesi Görenler Futbol Milli Takımı’nın 3’üncü kez olimpiyatlara katılmayı başarabilmesi için Avrupa Şampiyonası’nda finale kalması gerekiyor.

Kasapoğlu ve Özdemir, Sesi Görenlerin moral yemeğine katıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Kasapoğlu ve Özdemir, Sesi Görenlerin moral yemeğine katıldı
Süper Lig ekibinin maçında olay çıktı! Rakip sahadan çekildi
Başkent ekibi, Ricardo Faty ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Welbeck, Watford'da