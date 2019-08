Kasapoğlu ve Özdemir, Sesi Görenlerin moral yemeğine katıldı

TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu tarafından Ankara’da düzenlenen yemeğe Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Başkan Vekili Mehmet Baykan, Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Çağlar, Engelli Federasyonlarından sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ve Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı katıldı.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ TOKYO OLİMPİYATLARI’NA GİTMEK"

Yemekte bir konuşma yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, en büyük hedeflerinin Tokyo Olimpiyatları’na gitmek olduğunu ve Görme Engelliler Futbol Milli Takımı’nın başarıları ile gurur duyduklarını belirterek, "1 Haziran’da göreve geldik. Kurullarımızı atarken bu işi en iyi kim yapar diye araştırdık. Ömer Gürsoy kardeşimizle yolumuza devam etme kararı aldık. Ömer Gürsoy’la beraber engelli futbolu kurulundaki arkadaşlarla, en iyi ve liyakatla bu işi kim yapacaksa onu göreve getirerek yola çıktık. Bugün hemen hemen federasyon olarak katıldığımız ilk toplantılardan bir tanesi. Hep günlük işlerle uğraştık. Bundan sonra federasyonumuzun normal işlerle uğraşacağını düşünüyorum. Eylül ayı ve Roma bizim için önemli, kupaların devamını istiyoruz. Bunun için Tokyo Olimpiyatları’na gitmek en büyük hedefimiz. Biz federasyon olarak engelli futboluna çok önem veriyoruz. Sizlerin başarısı bizi futbol milli takımımızın başarısı kadar gururlandırıyor. Bizler sizlerle gurur duyuyoruz. Bunun için her zaman yanınızdayız. Başarılarınızın devam etmesini dilerken hepinizin gözlerinden tek tek öpüyorum. Allah yardımcımız, hedefimiz Tokyo olsun" diye konuştu.

"HER VATANDAŞIMIZIN SPORA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ise, Görme Engelli Futbol Milli Takımı’nın başarıları ile gurur duyduklarını ve her bir bireyin sporla ilgili faaliyette bulunabilmesine çok önem verdiklerini ifade ederek, "Futbol Federasyonu başta olmak üzere ve diğer federasyonlarımızın sporu tabana yayma ve spor için hiçbir engel tanımama yolundaki çalışmaları bizleri mutlu ediyor. Bu çerçevede gerek futbol federasyonumuza gerek diğer federasyonlarımıza teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Zira biz toplumun tüm katmanlarını sporla emhal olmalarını istiyoruz. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, engellisi ve engelsiziyle her bir ferdimizin her bir vatandaşımızın spora erişimini sporla ilgili faaliyetlerde durumu kolaylaştırmayı önemsiyoruz. Bu çerçevede bugünkü bu organizasyonun da çok anlamlı çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Futbol Federasyonu Başkanı’mıza, yönetimine ve Ömer hocamıza bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Sesi görenler futbol takımımız gerçekten diğer takımlarımız gibi bizi her müsabakada mutlu eden göğsümüzü kabartan bir takımımız. Bu vesileyle de hem sporcularımızı hem teknik ekibimizi hem de federasyonumuzu canı gönülden kutluyorum" dedi.

Türkiye’nin futbol branşında olimpiyatlara katılan tek takımı olan ve 2-7 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da kamp yapan Sesi Görenler Futbol Milli Takımı’nın 3’üncü kez olimpiyatlara katılmayı başarabilmesi için Avrupa Şampiyonası’nda finale kalması gerekiyor.