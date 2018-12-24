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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
24.12.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

Kartkolik Lopes

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Kartkolik Lopes

Spor Toto Süper Lig'in 17 haftalık ilk yarı peroyidunda Kayserispor'un en hırçın oyuncusu olarak Portekizli Tiago Lopes dikkat çekti. Başarılı defans oyuncusu forma giydiği 15 maçta 6 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

Kayserispor ligin ilk yarısında hırçın bir yapı sergiledi. Ligin ilk yarısında oynanan 17 karşılaşmada Kayserisporlu oyuncular 43 sarı, 4 kez ise kırmızı kart olmak üzere toplam 47 kart gördü. Ligin ilk yarısında 24 oyuncuya şans tanıyan takımda tam 17 oyuncu sarı kart görürken, bu oyuncuların 4’ü ise kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Sahaya ayak basan 7 oyuncu ise hiç kart görmedi. Ligin ilk yarısında en hırçın isim olarak Tiago Lopes dikkat çekti. Portekizli defans oyuncusu 6 sarı kart ve 1 kırmızı kart görürken, 15 maçta sahaya çıktı. Lopes'in sahaya çıkmadığı iki maçın birinde kırmızı kart diğerinde ise sarı kart cezalısı olması dikkat çekti.

Bu oyuncuyu 4 sarı kart 1 kırmızı kart ile Şamil Çinaz ile 3 sarı kart ve 1 kırmızı gören Rajko Rotman takip etti. Yine hem sarı hem kırmızı kart gören diğer oyuncu ise 1 sarı, 1 kırmızı kart ile Jean Armel Kana Bıyık oldu. Kayserispor'da sarı kart gören diğer isimler ise şöyle: Atila Turan(5), Cristian Sapunaru (5), Bilal Başacıkoğlu (3), Mert Özyıldırım (3), Muammer Yıldırım (2), Silviu Lun (1), Umut Bulut (1), Deniz Türüç (1), Silvestre Varela (1), Tjronn Chery (1)Levent Gülen (1), Oleksandr Kucher (1).

Ligin ilk yarısında sadece 122 dakika sahada kalan Mert Özyıldırım 3 sarı kart ile takımın en kısa sürede en fazla kart gören oyuncusu oldu.

En fazla kart 17. hafta çıktı

Kayserisporlu oyunculara en fazla kartın çıktığı hafta ligin 17. haftasında deplasmanda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı oldu. 1-1 eşitlikle biten bu maçta Sarı-Kırmızılı takımdan tam 6 oyuncu sarı kart gördü. Bu maçı 14.haftada oynanan ve 4 sarı 1 kırmızı kartın çıktığı Galatasaray maçı ve yine 5’er sarı kartın çıktığı 13. haftada Aytemiz Alanyaspor ile 15. haftada oynanan Trabzonspor maçları takip etti.

2 Maçta hiç kart çıkmadı

Kayserisporlu oyuncular ligin ilk yarısında çıktıkları 17 maçın sadece 2 tanesinde kart görmedi. Ligin ilk haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanan Kayserispor-Antalyaspor ve ligin 7. haftasında deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında Sarı-Kırmızılı futbolcular sahadan kart görmeden ayrılmayı başardılar.

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