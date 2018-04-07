Kartallar yüksek uçar! Beşiktaş'tan Göztepe'ye gol yağmuru...
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında liderlik yolunda umutlarını sürdüren Beşiktaş, Göztepe'yi 5-1 mağlup etti. Vodafone Park Stadyumu'ndaki nefes kesen mücadelede ev sahibi Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 19. dakikada Talisca, 26. dakikada Medel, 54. dakikada Tosic, 86. dakikada Larin ile 87. dakikada Ryan Babel kaydetti. Göztepe'nin tek sayısı ise 71. dakikada Halil Akbunar'dan gelirken sarı kırmızılılarda Rotman 78. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Öte yandan Larin ilk maçında golünü atarak taraftarını selamladı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 56'ya yükseltirken Göztepe 40 puanda kaldı.
STAT: Vodafone Park
HAKEMLER: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz
BEŞİKTAŞ: Fabri - Adriano, Pepe, Tosic, Caner (Dk. 82 Larin), Medel, Necip, Lens (Dk. 76 Vida), Talisca, Babel, Negredo (Dk. 72 Mustafa Pektemek)
GÖZTEPE: Beto - Sabri, Reis, Leo, Tanju (Dk. 82 N'gando), Selçuk (Dk. 50 Tayfur), Rotman, Halil, Poko, Castro, Demba Ba
GOLLER: Dk. 19 Talisca, Dk. 26 Medel, Dk. 64 Tosic, Dk. 86 Larin, Dk. 87 Babel (Beşiktaş) - Dk. 71 Halil (Göztepe)
KIRMIZI KART: Dk. 78 Rotman (Göztepe)
SARI KARTLAR: Demba Ba, Leo, Tanju, Tayfur (Göztepe) - Mustafa Pektemek (Beşiktaş)
MAÇIN GOL POZİYONLARI:
19. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Caner Erkin, Lens ile paslaştıktan sonra meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Talisca kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.
26. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Babel soldan taşıdığı topu dışarı çevirdi. Medel ceza yayı üzerinden şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
64. dakikada Caner'in kullandığı kornerde Necip arkaya sektirdi. Tosic, kaleci Beto'dan önce dokunarak topu ağlara gönderdi: 3-0.
70. dakikada Necip orta saha kaybettiği top sonrası Demba Ba pasını Halil'e aktardı. Halil arka direğe çevirdiği topta müsait durumdaki Castro'nun kafa vuruşu Fabri'de kaldı.
71. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe ayağında Poko'nun içeriye çevirmek istediği top Adriano'ya çarpıp, Halil'in önüne düştü. Halil'in yerden yaptığı vuruş ağlara gitti: 3-1.
86. dakikada Mustafa Pektemek'in savunması arkasında attığı pasla topla buluşan Larin, kaleci Beto'nun sağından topu ağlarla buluşturdu: 4-1.
87. dakikada Medel'in pasıyla hareketlenen Talisca, boş durumdaki Lens'e topu aktardı. Hollandalı futbolcu boş ağlara topu yolladı: 5-1.
NOTLAR:
BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Atiba, Oğuzhan ve Tolgay sarı kart, Quaresma ise kırmızı kart cezası sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Bu 4 oyuncunun cezalı olmasının yanı sıra, hafta içinde yapılan antrenmanlara katılmayan ancak son ana kadar oynamak için tedavi olan Gökhan Gönül, dizindeki ağrıların artması sebebiyle ilk 11'de yer almadı. Hafta içi yapılan antrenmanda sağ bacak adelesinden sakatlık geçiren Vagner Love ise kadroya dahil edilmedi.
Teknik direktör Şenol Güneş, 6 oyuncusunun eksik olduğu karşılaşmada kalede Fabri'yi oynatırken, Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte Adriano'ya görev verdi. Savunmada diğer isimler ise Pepe, Tosic ve Caner oldu. Orta sahadaki kart cezalısı oyuncuların çokluğu sebebiyle Güneş orta ikiliyi Medel ve Necip'ten oluşturdu. Tecrübeli teknik adam bu ikilinin önlerinde ise Lens, Talisca ve Babel'i oynatırken, forvet hattında ise Negredo'ya forma şansı verdi.
VELİ SAHAYA ÇIKTI
Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Veli Kavlak, Beşiktaş ile Göztepe U21 takımlarının oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında forma şansı buldu. Tecrübeli oyuncu böylece 26 Ocak 2017 tarihinde Kayserispor ile oynanan kupa karşılaşmasının ardından bir maçta ilk kez forma giymiş oldu. Karşılaşmayı takip eden başkan Fikret Orman da maçın ardından tecrübeli oyuncuya moral verdi. Beşiktaş U21 Takımı, Oğuzhan Aydoğan'ın attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
QUARESMA'NIN CEZASI BİTİYOR
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart gören Quaresma'nın 5 maçlık cezası Göztepe maçıyla sona eriyor. Portekizli oyuncu ligde Trabzonspor, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında forma giyememişti. Quaresma, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyebilecek.
DEMBA BA İLK KEZ RAKİP
2014-15 ve 2016-2017 sezonlarında 2 dönem Beşiktaş forması giyen Demba Ba, bu maçla birlikte ilk kez Beşiktaş'a rakip olacak. Geçtiğimiz sezonun ilk döneminde herhangi bir takımın formasını giymeyen Ba, devre arasında Göztepe'ye imza atmıştı. Demba Ba, ikinci yarıda forma giydiği 8 karşılaşmada 5 gol atarak Göztepe'nin başarılı performansa etkili oldu.
Öte yandan golcü futbolcu maç öncesi siyah beyazlı taraftarların kendisini tribüne çağırmasına kayıtsız kalmadı ve tribünleri selamladı.
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