Kartal'ın muhteşem üçlüsü
Ljajic, Güven Yalçın ve Mustafa Pektemek’in skora direkt etki eden futbolları, teknik direktör Şenol Güneş’i sevindirdi.
Ankaragücü maçına önemli eksiklerle çıkan Beşiktaş’ta Adem Ljajic, Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın birer gol ve birere asistle 3 puanı getiren isimler oldu.
23. dakikada Mustafa’dan aldığı pasta ceza sahası dışında nefis bir gol atan Ljajic, bu sezon ilk kez ağları sarsarken, oyun içerisinde takımı adeta maestro gibi yönetti. Sırp yıldız, 40’ta ise kullandığı serbest vuruşta direğe takıldı.
Ljajic’in golünde asisti yapan Mustafa Pektemek, 27’de Güven’in dokunduğu topta ise golü atmakta zorlanmadı. 30 yaşındaki oyuncu, ligde 3. golünü attı. Şenol Güneş’in şans verdiği isimlerden Güven, dün efektif oyununun ödülünü 1 gol ve 1 asistle aldı. Mustafa’ya asist yapan henüz 19 yaşındaki futbolcu, 44’te Ljajic’in pasına iyi hareketlenip güzel bir vuruşla fileleri havalandırdı.
Beşiktaş 2. Başkanı Serdar Adalı, VAR sistemini değerlendirdi. Serdar Adalı, “Bize göre VAR, yararlı bir uygulama. Bazen sonuçları aleyhimize oluyor. Üzerine tartışılmasını çok da doğru bulmuyorum. Nihayetinde bir karar verilecek” ifadelerini kullandı.
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