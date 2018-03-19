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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Umut HIZDİL
19.03.2018 - 23:17, Son Güncelleme:

Kartal’ın kolu da kırık kanadı da

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Kartal’ın kolu da kırık kanadı da

Siyah beyazlı ekip önce Negredo, dün de Oğuzhan’ın sakatlıklarıyla sarsıldı. Oğuzhan Milli Takım kadrosundan da çıkarılırken, sakatların sayısı altıya çıktı. Adriano ve Medel’in kart cezalısı olması savunmada Şenol Güneş’in alternatiflerini azaltacak.

MEDİPOL Başakşehir’e 1-0 yenilerek lider Galatasaray’ın 4 puan gerisine düşen Beşiktaş zirve yarışında yara alırken, 3. İstanbul Fatih Terim Stadı’nda üç puandan çok daha fazlasını fazlasını bıraktı. Siyah beyazlılarda önceki akşam sarı kart gören Adriano ve Gary Medel cezalı duruma düştü.

Bu iki önemli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe derbisinde rakibine yaptığı hareket nedeniyle 5 maç ceza alan Ricardo Quaresma ile birlikte, iki hafta sonra Vodafone Park’ta Aytemiz Alanyaspor’la oynanacak kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

SAKAT SAYISI ALTIYA ÇIKTI

CEZALILARIN yanı sıra Beşiktaş gelen iki sakatlık haberiyle de sarsıldı. İlk olarak önceki akşam, Başakşehir karşılaşması sırasında darbe alan Negredo’nun elmacık kemiğinin kırıldığı ve İspanyol santrforun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Dün de takımı kaptanı Oğuzhan Özyakup’un yine Başakşehir mücadelesinde aldığı darbe sonrası sağ kalça adalesinde yırtık ve kas içine kanama tespit edildiği açıklandı.

Oğuzhan Özyakup, Milli Takım kadrosundan çıkarılırken, takımda sakatların sayısı altıya çıktı.

Takımda Atınç, Pepe, Gökhan Töre ve Veli’nin sakatlıkları sürüyor.

NEREDEYSE BİR TAKIM EKSİK: 6 SAKAT 3 CEZALLI

SAKATLAR

Alvaro Negredo

Elmacık kemik kırığı

Oğuzhan Özyakup

Kalça adalesinde yırtık

Pepe

Kırık ayak parmağı

Atınç Nukan

Yırtık ACL

Veli Kavlak

Antrenman eksiği

Gökhan Töre

Antrenman eksiği 

CEZALILAR

RIcardo Quaresma

Kırmızı Kart

AdrIano

Sarı kart

Gary Medel

Sarı kart

F.Bahçe maçında kırmızı kart gören Quaresma 5 maç ceza alırken, Medel ve Adriano birer karşılaşma kaçıracak.

 

 

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