Kartal’ın kolu da kırık kanadı da
Siyah beyazlı ekip önce Negredo, dün de Oğuzhan’ın sakatlıklarıyla sarsıldı. Oğuzhan Milli Takım kadrosundan da çıkarılırken, sakatların sayısı altıya çıktı. Adriano ve Medel’in kart cezalısı olması savunmada Şenol Güneş’in alternatiflerini azaltacak.
MEDİPOL Başakşehir’e 1-0 yenilerek lider Galatasaray’ın 4 puan gerisine düşen Beşiktaş zirve yarışında yara alırken, 3. İstanbul Fatih Terim Stadı’nda üç puandan çok daha fazlasını fazlasını bıraktı. Siyah beyazlılarda önceki akşam sarı kart gören Adriano ve Gary Medel cezalı duruma düştü.
Bu iki önemli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe derbisinde rakibine yaptığı hareket nedeniyle 5 maç ceza alan Ricardo Quaresma ile birlikte, iki hafta sonra Vodafone Park’ta Aytemiz Alanyaspor’la oynanacak kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.
SAKAT SAYISI ALTIYA ÇIKTI
CEZALILARIN yanı sıra Beşiktaş gelen iki sakatlık haberiyle de sarsıldı. İlk olarak önceki akşam, Başakşehir karşılaşması sırasında darbe alan Negredo’nun elmacık kemiğinin kırıldığı ve İspanyol santrforun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Dün de takımı kaptanı Oğuzhan Özyakup’un yine Başakşehir mücadelesinde aldığı darbe sonrası sağ kalça adalesinde yırtık ve kas içine kanama tespit edildiği açıklandı.
Oğuzhan Özyakup, Milli Takım kadrosundan çıkarılırken, takımda sakatların sayısı altıya çıktı.
Takımda Atınç, Pepe, Gökhan Töre ve Veli’nin sakatlıkları sürüyor.
NEREDEYSE BİR TAKIM EKSİK: 6 SAKAT 3 CEZALLI
SAKATLAR
Alvaro Negredo
Elmacık kemik kırığı
Oğuzhan Özyakup
Kalça adalesinde yırtık
Pepe
Kırık ayak parmağı
Atınç Nukan
Yırtık ACL
Veli Kavlak
Antrenman eksiği
Gökhan Töre
Antrenman eksiği
CEZALILAR
RIcardo Quaresma
Kırmızı Kart
AdrIano
Sarı kart
Gary Medel
Sarı kart
F.Bahçe maçında kırmızı kart gören Quaresma 5 maç ceza alırken, Medel ve Adriano birer karşılaşma kaçıracak.
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