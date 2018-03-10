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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerKartal'ın gözü zirvede! Bir attı, üç aldı!
Spor Arena Kartal'ın gözü zirvede! Bir attı, üç aldı!
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10.03.2018 - 08:58, Son Güncelleme:

Kartal'ın gözü zirvede! Bir attı, üç aldı!

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Kartal'ın gözü zirvede! Bir attı, üç aldı!

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 1-0 kazandı. Ev sahibi takımın tek golünü 53. dakikada Anderson Talisca kaydetti. Beşiktaş bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltirken, Gençlerbirliği 26 puanda kaldı. Ligde 8 haftadır yenilmeyen Kara Kartal, son 3 maçta 9 puan toplayarak zirve yolunda önemli bir çıkış yakaladı. Öte yandan siyah-beyazlı takım, Alanyaspor'a yenilen Başakşehir'i geçerek ikinci sıraya yerleşti. Şenol Güneş'in takımı ligde bir sonraki hafta Başakşehir deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise evinde Akhisarspor'u ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni 53'üncü dakikada Talisca'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Ekrem Kan, Hakan Yemişken

BEŞİKTAŞ: Fabri - Gökhan Gönül, Tosic, Medel, Adriano, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Lens (Dk. 64 Caner), Talisca (Dk. 81 Oğuzhan), Babel, Negredo (Dk. 74 Love)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf - Ahmet Oğuz, Pogba, Alper (Dk. 59 Khalili), Uğur Çiftçi, Sessengon, Scekic, Milinkovic, Parabia (Dk. 46 Zeki Yavru), Aydın Karabulut (Dk. 68 Manu), Skuletic

GOLLER: Dk. 53 Talisca (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Talisca, Tosic, Atiba (Beşiktaş) - Sessengnon, Alper Uludağ (Gençlerbirliği)

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Galatasaray243250
2Önceki3 Beşiktaş252550
3Önceki2 Başakşehir251950
4Önceki4 Fenerbahçe241744
5Önceki5 Kayserispor24538
Puan durumu

Kartalın gözü zirvede Bir attı, üç aldı

Video | Cenk Tosundan müthiş gol
Video | Cenk Tosun'dan müthiş gol!

NOTLAR:

Teknik direktör Şenol Güneş kadroda Trabzonspor maçından sadece tek değişiklik yaparak ilk 11 kurdu. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında sonradan oyuna girerek 4 asist yapan ve iki maçın kazanılmasında başrol oynayan Negredo, Gençlerbirliği karşısında Vagner Love'un yerine ilk 11'de sahaya çıktı. Trabzonspor maçında gözünden sakatlanan Adriano ise sakatlığı geçtiği ve son iki idmanda yer aldığı için kadroda kendisine yer buldu.

Tecrübeli teknik adam Pepe'nin yokluğunda stoper ikilisini geçen hafta olduğu gibi Tosic ve Medel'den kurdu. Orta saha ve hücum hattında değişiklik yapmayan Güneş, Gençlerbirliği karşısında Fabricio, Gökhan Gönül, Tosic, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel ve Negredo 11'i ile çıktı.

SİS ETKİLİ OLDU
Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ın çevresinde sabah saatlerinden beri etkili olan sis, siyah-beyazlı taraftarların stada ulaşmasına engel oldu. Vapur ile stada ulaşmayı deneyen siyah-beyazlı taraftarlar Kadıköy - Beşiktaş vapur seferlerinin iptal olmasıyla birlikte Marmaray'a yöneldi. Marmaray'da büyük yoğunluklar oluşurken, içeri girişler polis kontrolüyle sağlandı.

5 SARI KARTLIDAN 3'Ü 11'DE
Beşiktaş'ta haftaya oynanacak olan Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte sınırda bulunan oyunculardan Tolgay Arslan, Adriano ve Medel ilk 11'de forma şansı bulurken, yine sınırda bulunan oyunculardan Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup ise mücadeleye kulübede başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 3 DEĞİŞİKLİK
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a kaybedilen maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Claro'nun yerine devre arası transfer döneminde takıma dahil edilen Pogba'ya forma şansı tanırken, Manu'nun yerine Aydın Karabulut, Khalili'nin yerine ise Skuletic'e forma verdi.

VODAFONE PARK'TA BİR İLK

Gençlerbirliği karşısında 53. dakikada Talisca’nın attığı golle Beşiktaş 1-0 öne geçerken, golün anonsu, Vodafone’un düzenlediği yarışmayı kazanan Ebru Ercan’dan geldi. Spor Toto Süper Lig’in 25. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni konuk ederken, Vodafone Park’ta da bir ilk yaşandı. Beşiktaş’ın sponsoru olan Vodafone’un Beşiktaşlı aboneleri arasında düzenlediği ‘Beşiktaşımızın Golü’ yarışmasını kazanan Ebru Ercan, 53. dakikada Talisca’nın attığı golde anonsu yapan isim oldu. Ebru Ercan’ın anonsuyla bütün stat ‘Şampiyon Beşiktaş’ tezahüratları yaptı.

Kartalın gözü zirvede Bir attı, üç aldı

MAÇTAN DAKİKALAR

21'inci dakikada Talisca'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına yine Brezilyalı oyuncu geçti. Talisca'nın vuruşunda baraja çarpan top kornere çıktı. Lens'in kullandığı kornerde Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda kaleci Hopf çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

25'inci dakikada Tolgay'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Babel, topu sol ayağına çekip sert vurdu. Top auta gitti.

30'uncu dakikada sağ çizgiden Lens'in içeri çevirdiği topta kaleci Hopf topu çeldi. Babel'in önüne düşen topta Hollandalı oyuncunun şutu üstte auta gitti.

33'üncü dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül'ün yaptığı ortada Negredo'nun kafa vuruşu auta çıktı.

34'üncü dakikada ceza sahası içinde Negredo ile duvar pası yapan Atiba'nın vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

44'üncü dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta, Sessengnon'un vuruşunu kaleci Fabri köşeden çıkardı.

46'ncı dakikada Gökhan Gönül'ün ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Atiba, Gençlerbirliği savunmasından sıyrıldı. Lens'in vuruşunda kaleci Hopf topu çelmeyi başardı.

53'üncü dakikada Tolgay'ın ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Talisca'nın vuruşu kaleci Hopf'un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0.

69'uncu dakikada sol kanattan Caner'in ortasında boş durumdaki Negredo'nun kafa vuruşu kaleci Hopf'un kucağında kaldı.

73'üncü dakikada Negredo ile yaptığı duvar pasının ardından ceza sahasına giren Tolgay'ın vuruşu Hopf'ta kaldı.

88'inci dakikada Caner'in kullandığı kornerde Atiba'nın kafa vuruşu Hopf'tan sekti. Dönen topa Vagner Love'ın dokunuşu auta gitti.

90+2'nci dakikada Manu'nun ortasında Milinkovic'in kafa vuruşunu Fabri kontrol etti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Kartalın gözü zirvede Bir attı, üç aldı

 

Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih'ten yarım düzine gol!

Bayern Münih gol olup yağdı! (ÖZET)Bayern Münih, Bundesliga'da evinde konuk ettiği Hamburg'a gol yağdırdı. Bavyera temsilcisi Beşiktaş maçı öncesinde adeta şov yaptı. Bundesliga 26. hafta maçında lider Münih, evinde kümede kalma yarışı veren Hamburg'u ağırladı. Mücadele Spor Arena tarafından, hurriyet.com.tr üzerinden naklen yayınlandı. Bavyera ekibi karşılaşmayı rahat bir şekilde 6-0'lık net bir skorla kazandı. Ev sahibi takımın gollerini Franck Ribery (2), Robert Lewandowski (3) ve Arjen Robben kaydetti. Bayern Münih 66 puana çıktı ve ikinci Schalke ile arasındaki puan farkını 20'ye çıkardı.
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