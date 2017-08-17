Kartal'ın eli kolu bağlandı! Transferde yeni plan...

Defansa en az bir isim alarak transferi kapatmak isteyen Beşiktaş, 14 yabancı sınırına takıldı.

Şenol Güneş'in takımda düşünmediği Milosevic, P.Franco ve Boyko ile yabancı statüsündeki Aras Özbiliz'e takım arayan siyah-beyazlılar, çalışmalarından henüz sonuç alamadı.

Aras'ın Göztepe'ye kiralanması formülü üzerinde çalışan Beşiktaş, diğer isimleri ise bir türlü kadrodan gönderemiyor. Bu nedenle transfer çalışmaları şimdilik askıya alındı. Devre arasına kadar eldeki kadroyla yola devam edilmesi formülü giderek ağırlık kazanıyor.

Franco için Al Saad ve Yeni Malatya'nın, Milosevic için de AIK'nın ismi geçiyor. En kötü ihtimalle elde kalanoyunculara ligde lisans çıkarılmayacak ancak bu da önemli bir maaş yükünü beraberinde getiriyor.

DEMBA BA HABER BEKLİYOR

Demba Ba da yabancı enflasyonuna takıldı. Şenol Güneş, Ba'yı takımda görmeyi istese de mevcut durum bunaengel oluyor. Bodrum'da tatil yapan Senegalli ise Beşiktaş'ı beklediği için Marsilya'nın teklifini ağırdan alıyor. (Sözcü)

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