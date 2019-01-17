Kartal'ın Douglas ısrarı! Düğmeye bastılar...
Kartal, Sivas’ın Barcelona’dan kiraladığı Brezilyalı’yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Beşiktaş bu transferi noktalamak için iki kulüp başkanı arasındaki iyi ilişkileri kullanmak istiyor.
Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İtalya’da umduğunu bulamayınca rotasını Süper Lig’e çevirdi. Siyah beyazlılar, Demir Grup Sivasspor’un Barcelona’dan kiraladığı Douglas Pereira dos Santos için temaslarını sıklaştırdı. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinde geri çağrılmasına ve Sivasspor tarafından kiralamanın iptal edilmesine yönelik bir madde bulunduğu ve siyah beyazlıların da bu maddeyi kullanarak hukuki engelleri aşmak istediği öğrenildi. Ayrıca Kartal’ın bu transferi noktalamak için iki kulüp başkanı arasındaki iyi ilişkileri ve Fatih Aksoy transferinde sağlanan kolaylığı da kullanacağı belirtildi.
ADRIANO İÇİN SANTOS DEVREDE
Barcelona ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Douglas için Barcelona’nın da zorluk çıkarmayacağı gelen haberler arasında... Temmuz ayında Sivasspor’a kiralanan 28 yaşındaki futbolcu, kırmızı beyazlı formayla ilk yarıda 15 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalara 2 gol atan deneyimli futbolcu 5 de gol pası verdi. Öte yandan Beşiktaş’taki sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Adriano için belirsizlik sürüyor. Brezilyalı kulübe ülkesinden Santos’un talip olduğu öğrenildi. Sport Gazetesi, bu kulübün Santos için girişimlerini hızlandırdığını yazdı.
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