Kartal'ın 3 puanı Talisca'dan!

Stat: Antalya

Hakemler: Halis Özkahya , Mustafa Emre Eyisoy , Kemal Yılmaz

Antalyaspor: Ferhat Kaplan , Celustka , Musa Nizam (Sakıb Aytaç dk. 60 ), Diego , Nazim Sangare , Danilo (Chico dk. 84 ?), Charles , Emre Güral , El Kabir (Harun Alpsoy dk. 79 ), Zeki Yıldırım , Deniz Kadah

Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Jorge Boffin, Yusuf Çelik, Oğuzhan Kolak, Hamdi Tayfun Yılmaz

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Beşiktaş: Fabri , Medel , Vida , Adriano , Caner Erkin (Gökhan Gönül dk.77 ) Atiba , Babel (Lens dk. 83 ?), Talisca , Oğuzhan Özyakup (Tolgay Arslan dk. 70 ), Quaresma , Negredo

Yedekler: Tolga Zengin, Mitrovic, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Utku Yuvakuran

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Charles (dk. 8) (Antalyaspor), Talisca (dk. 30 ve 54) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Danilo, Charles (Antalyaspor), Caner Erkin (Beşiktaş)







MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de 23 Aralık'ta Demir Grup Sivasspor ile oynanan 17. hafta maçının ilk 11'inde yer alan, ancak sakatlıkları dolayısıyla kadroya alınmayan Pepe ve Tosic ile Gökhan Gönül'ün yerine defansta yeni transfer Vida ve Caner Erkin ile orta sahada Oğuzhan Özyakup forma şansı buldu.

- Vida ilk lig maçına çıktı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde 4,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattığı Domagoj Vida, siyah-beyazlı formayla ilk lig maçına çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Hırvat oyuncuya savunma göbeğinde görev verdi.

- Antalyaspor'da 4 değişiklik

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'da, 22 Aralık'ta 3-1 galip ayrıldıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Chico, Sakıb Aytaç, Vainquer, Maicon'un yerine Celustka, Musa Nizam, Zeki Yıldırım ve Danilo ilk 11'de sahaya çıktı.

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu'da izledi.

- Tribünler doldu

Antalyaspor taraftarı, Beşiktaş maçında takımını yalnız bırakmadı.

Tribünleri dolduran kırmızı-beyazlı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Yaklaşık 500 kişilik Beşiktaş taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Ani gelişen Antalyaspor atağında, Deniz Kadah'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, defanstan seken topla penaltı noktası üzerinde buluşan Charles'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

10. dakikada Charles'ın ceza sahası ön çizgisi üzerinden vuruşunda, kaleci Fabricio son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

30. dakikada Beşiktaş karşılaşmada beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Hutchinson'ın pasında, Talisca'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-1

45. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası penaltı noktası üzerinde topla buluşan Quaresma'nın vuruşunda, defanstan seken meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu defans uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI

47. dakikada orta alandan Charles’in uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Güral’ın şutunu kaleci çeldi. Dönen topla tekrar buluşan Emre Güral’ın altıpasın hemen sağından kaleye gönderdiği şut üst direğe çarparak auta çıktı.

50. dakikada orta alandan hızla topla ilerleyen El Kabir pasını sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Kadah’a bıraktı. Bu futbolcunun yerden şutu az farkla yandan auta gitti.

54. dakikada Oğuzhan’ın topuk pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Talisca’nın şutunu kaleci çeldi. Dönen topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Quaresma’nın ortasında arka direkte Talisca kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

83. dakikada Tolgay Aslan’ın ceza sahası dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.

85. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Diego’nun sert şutu kalecide kaldı.

89. dakikada ceza sahası çaprazında topla buluşan Quaresma’nın yerden sert şutu uzak kale direği dibinden auta gitti.

90+3. dakikada Talisca'nın ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.