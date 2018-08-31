Kartal'dı, Aslan oluyor! Bomba transfer...
Transferde artık geri sayıma geçildi...
Galatasaray golcü olarak sürpriz bir isimle anlaşmak üzere... Büyük umutlarla geldiği Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen Vagner Love ile iki kulübün yöneticileri pazarlık masaında.
Galatasaray, sürpriz bir şekilde Vagner Love'a talip oldu. İki taraf arasındaki görüşmelerin akşam saatlerinde çözüme kavuşması bekleniyor. (A Spor)
Beşiktaş dün gece sahasında Partizan'ı 3-0 geçerek, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmıştı...
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