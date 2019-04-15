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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Kartal'dan Terim'e: Kadıköy'de nasıl şampiyon olduğunuzu herkes biliyor

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Kartal'dan Terim'e: Kadıköy'de nasıl şampiyon olduğunuzu herkes biliyor

Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sözlerine yanıt verdi.

Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Kadıköy'de yaşadığımız güzel şeyler, güzel anılar var. O yüzden 1 galibiyet falan bunları önemsemiyorum." sözlerine olay bir cevap verdi.

 İsmail Kartal, "Fatih hoca 'Güzel günlerimiz var' dedi. O gün hangi şartlarda şampiyon olduğunuzu herkes de biliyor. Kendi evimizde kaybettiğimiz Akhisarspor maçı izlensin. Bu işler böyle konuşulacaksa Erciyes, Akhisarspor ve Başakşehir maçlarını izlesinler. Başakşehir maçında 4 kırmızı gördük. Erciyes maçında penaltımız verilmedi. Akhisar'da da verilmeyen kırmızı kart... Geriye getirek bir şeyleri geti getiremeyiz." dedi.

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