Kartal'dan Terim'e: Kadıköy'de nasıl şampiyon olduğunuzu herkes biliyor
Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sözlerine yanıt verdi.
Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Kadıköy'de yaşadığımız güzel şeyler, güzel anılar var. O yüzden 1 galibiyet falan bunları önemsemiyorum." sözlerine olay bir cevap verdi.
İsmail Kartal, "Fatih hoca 'Güzel günlerimiz var' dedi. O gün hangi şartlarda şampiyon olduğunuzu herkes de biliyor. Kendi evimizde kaybettiğimiz Akhisarspor maçı izlensin. Bu işler böyle konuşulacaksa Erciyes, Akhisarspor ve Başakşehir maçlarını izlesinler. Başakşehir maçında 4 kırmızı gördük. Erciyes maçında penaltımız verilmedi. Akhisar'da da verilmeyen kırmızı kart... Geriye getirek bir şeyleri geti getiremeyiz." dedi.
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