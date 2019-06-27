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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
27.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kartal'da Kagawa sesleri

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Kartal'da Kagawa sesleri

Japonya pazarı açılımı için de büyük önem taşıyor.

Beşiktaş yeni sezonda da kadrosunda bulundurmak istediği Shinji Kagawa için harekete geçti. Devre arası transferinde önemli rol oynayan yönetici Hüseyin Yücel, 30 yaşındaki yıldızı ikna etmek için dün Japonya’ya uçtu.

BEŞİKTAŞ, yarım sezon kiralık olarak oynayan Kagawa’yı gelecek sezon da kadrosuna katmak için harekete geçti. Başkan Fikret Orman da pazartesi günü yaptığı açıklamada, Japon oyuncuyla yeniden anlaşmak istediklerini söylemişti. Kagawa’nın geçen sezonun devre arasındaki son dakika transferinde finansal açıdan önemli rol oynayan Hüseyin Yücel’in dün Japonya’ya uçması da ‘Kagawa operasyonu başladı’ olarak yorumlandı. Siyah beyazlı yönetim, 8 Temmuz’da başlayacak kampa kadar bu transferi bitirmeyi planlıyor. Kagawa’nın kabul etmesi halinde Borusia Dortmund’un bonserviste sorun yaratmayacağı belirtiliyor.

Şenol Güneş yedek soyundurdu

BEŞİKTAŞ, Uzakdoğu pazarına yönelik yaptığı açılımı desteklemek için de 30 yaşındaki yıldızla devam etmek istiyor. Beşiktaş, tanıtım için geçen yılın Eylül ayında Japonya medya kuruluşu Mainichi ile işbirliği anlaşması imzalamıştı. Borussia Dortmund ile 1 yıl daha mukavelesi bulunan Kagawa, siyah beyazlılardan yarım sezon için 1.1 milyon Euro almıştı. 14 maçta 548 dakika süre alan Japon oyuncu; 4 gol atarken, 2 de asist yaptı. Fiziksel olarak istenilen düzey erişemeyen oyuncuyu Şenol Güneş, ağırlıkla yedek soyundurdu.

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