Kartal'da Kagawa sesleri
Japonya pazarı açılımı için de büyük önem taşıyor.
Beşiktaş yeni sezonda da kadrosunda bulundurmak istediği Shinji Kagawa için harekete geçti. Devre arası transferinde önemli rol oynayan yönetici Hüseyin Yücel, 30 yaşındaki yıldızı ikna etmek için dün Japonya’ya uçtu.
BEŞİKTAŞ, yarım sezon kiralık olarak oynayan Kagawa’yı gelecek sezon da kadrosuna katmak için harekete geçti. Başkan Fikret Orman da pazartesi günü yaptığı açıklamada, Japon oyuncuyla yeniden anlaşmak istediklerini söylemişti. Kagawa’nın geçen sezonun devre arasındaki son dakika transferinde finansal açıdan önemli rol oynayan Hüseyin Yücel’in dün Japonya’ya uçması da ‘Kagawa operasyonu başladı’ olarak yorumlandı. Siyah beyazlı yönetim, 8 Temmuz’da başlayacak kampa kadar bu transferi bitirmeyi planlıyor. Kagawa’nın kabul etmesi halinde Borusia Dortmund’un bonserviste sorun yaratmayacağı belirtiliyor.
Şenol Güneş yedek soyundurdu
BEŞİKTAŞ, Uzakdoğu pazarına yönelik yaptığı açılımı desteklemek için de 30 yaşındaki yıldızla devam etmek istiyor. Beşiktaş, tanıtım için geçen yılın Eylül ayında Japonya medya kuruluşu Mainichi ile işbirliği anlaşması imzalamıştı. Borussia Dortmund ile 1 yıl daha mukavelesi bulunan Kagawa, siyah beyazlılardan yarım sezon için 1.1 milyon Euro almıştı. 14 maçta 548 dakika süre alan Japon oyuncu; 4 gol atarken, 2 de asist yaptı. Fiziksel olarak istenilen düzey erişemeyen oyuncuyu Şenol Güneş, ağırlıkla yedek soyundurdu.
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