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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
17.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kartal'da av zamanı başlıyor!

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Beşiktaş'ta yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ilk resmi maçına bu akşam çıkıyor.

4 yıllık Şenol Güneş devrini kapatan siyah beyazlılar, Avcı ile yeni bir sayfa açarken, hedef de her zaman olduğu gibi şampiyonluk. 56 yaşındaki teknik adam, kariyerindeki ikinci kulüp deneyimini yaşayacak. Büyükşehir Belediye  İstanbulspor’dan Başakşehir’e evrilen turuncu lacivertli kulübün dışında görev yapmayan Avcı, bir dönem de A Milli Futbol Takımı’nı çalıştırdı. Abdullah Avcı ile birlikte yeni bir oyun düzenine de geçmesi beklenen Beşiktaş, kanatlara dayanan oyun düzeninden geriden oyun kuran, takım boyu kısa bir takım modelini hedefliyor.

Nicolas Isimat-Mirin gözden çıkarıldı!

Siyah beyazlılar, Sivas deplasmanına önemli eksikliklerle gitti. Geçen sezonun devre arasına damga vuran Burak Yılmaz, kaleci Loris Karius, Atiba Hutchinson, Enzo Roco sakatlık nedeniyle, Jeremain Lens de cezalı olduğu için kadroda yok. Satılması ya da kiralanması planlanan Nicolas Isimat-Mirin de Sivas’a götürülmedi. Buna karşın yeni  transferler Ruiz, Rebocho, Boyd ve Douglas kafilede yer aldı. Abdullah Avcı’nın Ruiz, Douglas ve Boyd’u ilk 11’de başlatması bekleniyor. Siyah beyazlı çalıştırıcı, hazırlık kampındaki performanslarından memnun kaldığını açıkça dile getirdiği genç isimler Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin’i ise 21 kişilik kadroya dahil etti.

Sivasspor ve Beşiktaş, Süper Lige hazır mı Analiz, değerlendirme...
Sivasspor ve Beşiktaş, Süper Lig'e hazır mı? Analiz, değerlendirme...

Kartalda av zamanı başlıyor

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Kartalda av zamanı başlıyor

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