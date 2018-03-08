Kartal'a transfer kancası! 2 isim birden...
Beşiktaşlı futbolcular Anderson Talisca ve Alvaro Negredo gösterdikleri performansla transferin gözdesi olmayı başardılar.
Beşiktaş'ın son 2 yılda yakaladığı başarıda önemli pay sahibi olan Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca ile son dönemde sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken Alvaro Negredo'ya olan ilgi bitmek bilmiyor.
İNGİLİZLER ISRARCI
Talisca için, İngiliz kulüplerinin ısrarcı olduğu ve bonservisi Portekiz ekibi Benfica'da bulunan oyuncu için iki Premier Lig ekibinin randevu talep ettiği ifade edildi. Benfica'nın istediği rakamlara ulaşıldığı takdirde transfere izin vermesinin beklendiği kaydedildi.
ÇİNLİLERDEN GÖRÜŞME TALEBİ
Siyah-beyazlıların, sezon başında bonservisini İspanyol ekibi Valencia'dan alarak kadrosuna kattığı Negredo içinse Çin kulüplerinin sırada olduğu ifade edildi. Çinliler'in, Negredo'nun transferine ciddi yaklaştığı ve Beşiktaş yönetiminden görüşme talebinde bulundukları öğrenildi. (Yeni Şafak)
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