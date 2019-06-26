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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
26.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kartal'a iki yeni kanat

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Kartal'a iki yeni kanat

Beşiktaş yönetimi, hücum hattına iki önemli takviye yapmayı planlıyor.

Siyah beyazlılar, Ankaragücü’nde müthiş bir performans gösteren Boyd’un transferini bu hafta bitirmeyi hedefliyor. Bonservis için 2 milyon Euro isteyen Guimaraes’e 1.7 milyon Euro öneren Beşiktaş, Genoa ile sözleşmesi sona eren Lazovic’le de görüşmelerini sürdürüyor.

ŞENOL Güneş’in ayrılması sonrasında takımın başına Abdullah Avcı’yı getirip teknik ekibi yenileyen Beşiktaş, takımdan ayrılacak ve gelecek futbolcularla birlikte yepyeni bir çehreye bürünecek. Öncelikle hücum hattını güçlendirme kararı alan siyah beyazlı yönetim, sağ ve sol kanatlara birer takviye yapmayı planlıyor. Transfer listesinin başında, sezonun devre arasında geldiği Ankaragücü’nde 6 gol, 4 asist üreterek takımın ligde kalmasında büyük pay sahibi olan ABD’li sol kanat Tyler Boyd yer alıyor.

Lazovic’e 3 yıllık sözleşme teklif edildi

KİRALIK olarak forma giydiği Ankaragücü ile sözleşmesi biten 24 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaşan siyah beyazlılar, Boyd’un bonservisine sahip olan Guimaraes Kulübü ile pazarlıklarını sürdürüyor. 2 milyon Euro isteyen Portekiz ekibine 1.7 milyon Euro teklif edildi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın özellikle istediği ve başka talipleri de olan ABD’li futbolcunun transferinin bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi diğer taraftan, İtalya’nın Genoa takımı ile sözleşmesi sona eren Sırp sağ kanat oyuncusu Darko Lazovic’in transferini bitirmeye çalışıyor. 3 yıllık sözleşme teklifine ‘evet’ diyen 28 yaşındaki futbolcuyla ücret konusunda pazarlıklar sürüyor.

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