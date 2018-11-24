Kartal yüksekten uçtu!
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı. Osmanlı Stadı'ndaki zeminin futbola elverişli olmamasından dolayı Kayseri'de oynanan karşılaşmada, siyah-beyazlılar sezonun ilk deplasman galibiyetini farklı aldı. Beşiktaş 17. dakikada Domagoj Vida ile kafa golü bulsa da VAR ofsayt tespit ederek golü saymadı. Kara Kartal, 23. dakikada Adem Ljajic'in golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş 27. dakikada Mustafa Pektemek'in golüyle durumu 2-0'a getirdi. Beşiktaş 44. dakikada Güven'in golüyle farkı 3'e çıkardı. Ankaragücü 60. dakikada Bifouma ile gol buldu fakat gol öncesi faul olduğu gerekçesiyle VAR yine devreye girdi ve gol skora yansımadı.El Kabir, 86'da durumu 3-1'e getirirken, Oğuzhan Özyakup 88. dakikada sahneye çıktı ve takımının 4. golünü kaydetti. Beşiktaş 21 puana yükselirken, Ankaragücü 19 puanda kaldı. Beşiktaş ligde bir sonraki hafta Galatasaray'ı konuk edecek.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Mete Kalkavan , Ceyhun Sesigüzel , Esat Sancaktar
MKE Ankaragücü: Korcan , Yalçın , Pinto , Alihan , Erdem (Moulin dk. 61 ), Faty , Djedje , Bifouma , El Kabir , Kenan (Cerci dk. 46 ), Kubilay Yedekler: Altay, Mehmet, Sedat, Mokhtar, Kone, Putsila, İlhan, Kehinde
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Beşiktaş: Karius , Gökhan (Fatih dk. 40 ), Vida , Medel , Caner , Atiba , Dorukhan , Ljajic (Oğuzhan dk. 79 ), Mustafa , Quaresma , Güven (Larin dk. 74 )
Yedekler: Tolga, Utku, Vagner Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: El Kabir (dk. 86) (MKE Ankaragücü), Ljajic (dk. 24), Mustafa (dk. 27), Güven (dk. 44), Oğuzhan (dk. 88) (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: Faty, Alihan (MKE Ankaragücü), Necip, Larin (Beşiktaş)
MAÇTAN NOTLAR
Ankaragücü maçı için Kayseri’ye giden ve kadrosunda Adriano, Pepe, Babel, Gökhan Töre ve Lens gibi isimlerin, sakatlıkları nedeniyle almadığı Beşiktaş’ta Medel şoku yaşandı. Şilili oyuncu, Kadir Has Stadı’ndaki ısınma hareketleri sırasında sol arka adalesini tutarak soyunma odasına gitti. Bu gelişme üzerine Teknik Direktör Şenol Güneş, Gökhan Gönül ile Fatih Aksoy’u ısınmaya gönderdi. Taktik planlarını yeniden gözden geçiren deneyimli teknik adam, tercih hakkını Gökhan Gönül’den yana kullandı. Karşılaşmanın 40. dakikasında ağrıları artan yerini Fatih Aksoy’a bırakmak zorunda kaldı.
TFF’nin kararıyla maçın Kayseri’ye alınmasına Ankaragücü taraftarları tepki gösterdi. Bu değişikliğe rağmen Ankara’dan otobüslerle Kayseri’ye gelen sarı lacivertli taraftarlar bir kale arkası ve kapalı tribünlere yer aldılar. Beşiktaş taraftarı ise kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldururken, Kayseri Emniyeti ise aldığı geniş güvenlik önlemleriyle iki taraftar grubu arasında olay çıkmamasını sağladı.
Karşılaşmanın ilk yarısında ilginç bir pozisyon yaşandı. Hakem Mete Kalkavan, Vida’nın golünden sonra, VAR odasının kararını beklerken, Ankaragücülü oyuncular topu santradan alıp kaleci Korcan’a verdiler. Sarı - lacivertli oyuncular VAR ile iletişim halinde olan Mete Kalkavan’a, pozisyonun ofsayt olduğu yönünde ifadeler kullandı.
Maçın ilk dakikalarında Ankaragücü taraftarları ile Karius arasında sahaya yabancı madde atma krizi yaşandı. Kale arkasından gelen yabancı maddeler nedeniyle kalesinden uzaklaşmak zorunda kaldı. Bir süre maçı durduran Mete Kalkavan, Ankaragücülü futbolculardan seyirciyi uyarmasını istedi. Karşılaşmanın 28. dakikasında yine yabancı maddeler atılırken, Beşiktaş İdari Menajeri Ali Naibi, yoğun itirazları nedeniyle tribüne gönderildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle