 Kartal yıldızlarıyla uçtu

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano (Dk. 40 Necip Uysal), Pepe, Medel, Caner Erkin, Atiba, Tolgay Arslan, Quaresma (Dk. 81 Jeremain Lens), Talisca, Babel, Cenk Tosun (Dk. 69 Alvaro Negredo)

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat Öztorun (Dk. 61 Eren), Volkan Fındıklı (Dk. 63 Musa), Bourabia, Ömer Ali Şahiner, Manyama, Fofana (Dk. 71 Milosevic), Evouna

GOLLER: Cenk Tosun (Dk. 10) Ricardo Quaresma (Dk. 66)

SARI KARTLAR: Medel (Dk. 42) (Beşiktaş) - Bourabia (Dk. 32), Ferhat Öztorun (Dk. 37) (Atiker Konyaspor)



Hafta içinde Porto'yu deplasmanda 3-1 geçerek Şampiyonlar Ligi'ne mükemmel bir başlangıç yapan Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçına zorunlu değişiklikler harici as kadro ile çıktı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in Atiker Konyaspor maçına, Fenerbahçe, Leipzig ve Trabzonspor ile arka arkaya oynayacak olan takımı hem yorulmaması hem de riske etmemesi adına geniş bir rotasyonla çıkacağı tahmin ediliyordu. Ancak Şenol Güneş beklentilerin aksine zorunlu değişikliler dışında kazanan kadroyu bozmadı. Güneş, cezalı Tosic ve sakat Oğuzhan dışında as kadroyu sahaya sürmeyi tercih etti.

GARY MEDEL MURADINA ERDİ

Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana ilk onbirde oynamak için can atan Gary Medel sonunda muradına erdi.

Hem stoper hem de orta sahada oynayabilen Medel, Tosic ve Atiba'yı kesemedği için lig ve Avrupa maçlarında ilk onbir şansı yakalayamıyordu. Porto maçında sonradan oyuna giren ve orta sahayı toparlayarak maçın kazanılmasında önemli bir rol oynayan Şilili oyuncunun artık ilk onbire yakın olduğu öngörülüyordu. Tosic'in cezalı, Oğuzhan'ın da sakat olmasıyla Konyaspor'a karşı kesin olarak ilk onbirde oynaması beklenen Medel için merak edilen sadece orta sahada mı yoksa stoperde mi oynayacağıydı. Kadroların açıklanmasıyla bu merak son buldu ve Şenol Güneş Medel için tercihini stoperden yana kullandı. Böylelikle Medel Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana ilk kez ilk onbirde yer aldı ve sahaya Pepe'nin partneri olarak çıktı.

ORTA SAHA ATİBA VE TOLGAY ARSLAN'A EMANET

Teknik direktör Şenol Güneş'in Atiker Konyaspor karşısında yaptığı bir diğer değişiklik de yine zorunluluktan oldu.

Porto maçında sakatlanan ve tedavisi devam eden Oğuzhan Özyakup maç kadrosunda olmadığı için Atiba'nın partneri olarak Tolgay Arslan sahadaki yerini aldı.

Beşiktaş, yeni transferler Lens, Negredo ve Orkan Çınar'ın yedek kulübesinde oturduğu karşılaşmada Atiker Konyaspor karşısına Fabricio, Adriano, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel ve Cenk Tosun onbiri ile çıktı.

CUMALİ YAMAN SEREMONİDE

Beşiktaş maçını izleme talebinde bulunan ve sosyal medyada gündem olan kelebek hastası Cumali Yaman, Cenk Tosun'un sürdüğü tekerlekli sandalye üstünde seremonide yer aldı.

SATRANÇ TAKIMI VODAFONE PARK'TA ŞAMPİYONLUK TURU ATTI

25 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenen Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi'nde şampiyon olan Beşiktaş Satranç Takımı, Vodafone Park'ta maç öncesi tur attı ve taraftarları selamladı.

ÖZEL MİSAFİR

Beşiktaş maçını izleme talebinde bulunan ve sosyal medyada gündem olan kelebek hastası Cumali Yaman, Cenk Tosun'un sürdüğü tekerlekli sandalyenin üstünde seremonide yer aldı.

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, oğlu Noah ile seremoniye katıldı.

Beşiktaşlı oyuncular, sahaya "Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı şehit ve gazilerimizin yanında" yazılı pankartla çıktı.

Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi'nde şampiyon olan siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor mücadelesi öncesi kupayla tur attı.

Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor'u evinde 2-0 yenen Beşiktaş, galibiyet serisini sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekip, aldığı bu sonuçla son 4 resmi maçını kazanmış oldu. Ligde Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek seriye başlayan Beşiktaş, Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 1-0 yendi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya deplasmanda 3-1 üstünlük kuran siyah-beyazlılar, son olarak Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş, ligdeki 5. maçında 4. galibiyetini aldı. Şu ana dek sadece Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, puanını da 13'e yükseltti.

- İç sahadaki yenilmezlik serisi 30 maça çıktı

Siyah-beyazlı takım, ligde iç sahadaki başarılı sonuçlarını da sürdürdü.

Evinde son 29 lig maçında yenilmeyen Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u mağlup ederek bu seriyi 30 karşılaşmaya çıkardı.

Süper Lig'de evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisar Belediyespor'a 2-0 mağlup olarak alan siyah-beyazlı takım, bu mağlubiyetin ardından oynadığı 30 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Beşiktaş, 6'sı Başakşehir Fatih Terim, 1'i Atatürk Olimpiyat, 23'ü de Vodafone Park'ta olmak üzere evindeki son 30 maçta 26 galibiyet ve 4 beraberlikle 82 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 76 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 21 gol yedi.

- Cenk Tosun, atmaya devam ediyor

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Cenk Tosun, hücumdaki etkili oyununu sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynanan karşılaşmada fileleri havalandıran Cenk, Atiker Konyaspor karşılaşmasını bir kez daha boş geçmedi.

Geçen sezon Konyaspor ile yapılan iki lig mücadelesinde fileleri 4 kez havalandıran, 2017-2018 sezonunun başında da yeşil-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle biten Süper Kupa mücadelesinde takımının tek golünü kaydeden Cenk, 5. hafta karşılaşmasının 11. dakikasında bu sevinci bir kez daha yaşadı.

Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile yaptığı son 4 maçta 6. golünü attı.

Siyah-beyazlı oyuncu ayrıca bu sezon resmi maçlarda fileleri 4. kez havalandırdı.

- Quaresma 120 gün sonra gol attı

Siyah-beyazlı takımı 2-0 öne geçiren Ricardo Quaresma, uzun bir aradan sonra gol kaydetti.

Geçen sezonun 32. haftasında Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile oynanan maçta penaltından fileleri havalandıran Quaresma, 120 gün sonra bir kez daha gol buldu.

- Beşiktaş ikinci yarıda yoruldu

Beşiktaşlı futbolcularda oyunun son bölümünde yorgunluk belirtileri görüldü.

Karşılaşmada 2-0'lık skorun ardından ataklarını sıklaştıran rakibi karşısında boşluklar bulan siyah-beyazlı oyuncular, hücuma çıkmakta zorlandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından bazı oyuncuların yerde kalması dikkati çekti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç sonrası İspanyol oyuncu Alvaro Negredo'a büyük destek verdi. Takımı ve teknik direktör Şenol Güneş'i tribünlere çağıran taraftarlar, önce Negredo'ya, ardından Cenk Tosun'a üçlü çektirdi.





MAÇTAN DAKİKALAR

8’inci dakikada Tolgay’ın ara pasıyla hareketlenen Adriano’nun ortasında top kaleci Serkan Kırıntılı’da kaldı. Maçın başından beri etkili oynayan Beşiktaş’ta gol perdesini Cenk Tosun açtı.

10’uncu dakikada Caner Erkin’in ortasında kafayı Cenk vurdu, kaleci Serkan’ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.

15’inci dakikada Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Atiba’ya çarparak ceza sahasına doğru havalandı. Talisca’nın rövaşatasında kaleci Serkan topu iki hamlede kontrol etti. Top auta çıktı.

20’inci dakikada Ali Turan’ın Cenk Tosun’a yaptığı faul sonrası hakem faul kararı Verdi. Quaresma’nın ortasında kaleci Serkan, Pepe’den önce araya girdi ve çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

23’üncü dakikada Konyaspor defansının uzaklaştırmak istediği topta araya Atiba girdi. Kanadalı oyuncunun sol ayağıyla çektiği şutu Serkan kolay kontrol etti.

25’inci dakikaya kadar Beşiktaş’ın yeni transferi Gary Medel yerden ve havadan yaptığı başarı müdahalelerle taraftardan alkış aldı.

26’ncı dakikada Konyaspor serbest vuruş kazandı. Ferhat Öztorun’un ortasında Evouna etkili bir vuruş yapamadı.

29’uncu dakikada orta sahada kapılan topu Cenk Tosun, Babel’e, Babel de sağdan bindiren Quaresma’ya verdi. Portekizli oyuncunun ortasında Ali Turan, Cenk Tosun’dan önce araya girerek topu kornere gönderdi.

31’inci dakikada Talisca’nın ara pasında Ferhat’I geçen Quaresma’nın sol ayağıyla attığı şut auta gitti

32’inci dakikada hızlı çıkan Atiker Konyaspor’da ceza sahası dışından Bourabia’nın şutu yandan dışarı çıktı.

32’inci dakikada orta sahada Pepe’yi düşüren Mehdi Bourabia sarı kart gördü.

34’üncü dakikada Konyaspor çok adamla geldi. Evouna’ya atılan pasta Pepe dokundu ve top Fabri’de kaldı.

36’ıncı dakikada sağ kanattan bindirme yapan Adriano geriye dönerken arka adelesini tutu. Kenar yönetimiyle konuştu ve ardından Necip Uysal ısınmaya gitti.

38’inci dakikada Quaresma defansın arkasına atılan topta hareketlendi. Ceza sahasına girmeden Quaresma’yı düşüren Ferhat Öztorun sarı kartı gördü. Beşiktaş tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Talisca’nın vuruşunda top az farkla auta gitti.

40’ıncı oyuncu değişikliği oldu. 37’nci dakikada sakatlanan Adriano yerini Necip Uysal’a bıraktı.

41’inci dakikada Manyama’nın pasıyla hareketlenen Evouna, Medel’in müdahelesiyle yerde kaldı. Hakem faul verdi ve Medel’e sarı kart çıkardı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Manyama’nın vuruşu farklı şekilde dışarı çıktı.

45’inci dakikada orta sahada topla buluşan Ömer Ali ceza sahasına kadar gitti. Ömer Ali’nin içeriye çevirdiği topu Necip Uysal uzaklaştırdı.

46’ncı dakikada kendi ceza sahasına yakın yerde topu kaybeden Quaresma, Fofana’yı kovalayarak hatasını telafi etti.

İlk yarıda başka gol olmadı ve siyah-beyazlı ekip ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

49’uncu dakikada sağ taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Quaresma’nın içeri çevirdiği topu Konyaspor defansı uzaklaştırmaya çalıştı. Tekrardan Quaresma’nın önüne düşen topta Portekizli oyuncu iyi vuramadı ve defans topu uzaklaştırdı.

52’nci dakikada Mehdi Bourabia’nın ara pasında topa hareketlenen Fofana’dan önce Necip topa dokundu ve kornere gönderdi. Kornerde Ömer Ali’nin ortasında Beşiktaş defansı topu uzaklaştırmayı başardı.

53’üncü dakikada topla hareketlenen Fofana’nın ceza sahası dışından şutu Fabri’de kaldı.

55’inci dakikada yine Fofana’nın ceza sahası dışından şutu Fabri’nin üzerine gitti.

57’nci dakikadaki hızlı Beşiktaş atağında Quaresma’nın ön direğe yaptığı ortaya Cenk vurdu, kaleci Serkan topu kornere tokatladı. Quaresma’nın kullandığı köşe vuruşunda Pepe vurdu ancak top üstten auta gitti.

59’uncu dakikada şık çalımlarla ceza sahasına giren Quaresma’nın sol ayağıyla attığı şut farklı şekilde auta gitti.

60’ıncı dakikada Serkan aut atışını hızlı kullandı. Skubic’in ortasında Caner araya girerek topu uzaklaştırdı.

65’inci dakikada orta sahada Talisca kaptığı topu Tolgay’a aktardı. Tolgay’ın pasıyla hareketlenen Quaresma’nın ortasında Ali Turan Cenk’ten önce araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

66’ncı dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Quaresma müdahalelere rağmen düşmedi ve sert şutunda top ağlara gönderdi.

78’inci dakikada sol kanattan hareketlenen Caner, ceza sahası dışındaki Talisca’yı gördü. Talisca’nın şutunda kaleci Serkan topu kontrol etti.

82’nci dakikada Atiba’nın ara pasıyla Serkan’la karşı karşıya kalan Negredo’dan önce Ali Turan son anda topa dokundu ve tehlikeyi önledi. Pozisyonda eline darbe alan Negredo kenarda bir süre tedavi gördü.

85’inci dakikada kaleci Serkan’ın ilerde olduğunu gören Negredo uzaktan şansını denedi. Ancak top farklı şekilde auta gitti.

86’ncı dakikada Talisca topu içeri çevirdi, Konyaspor savunmasının arasındaki anlaşmazlıkta Tolgay top önünde buldu. Tolgay’ın şutunda önce kaleci Serkan dokundu. Direğe çarpan top kornere çıktı.

Mücadele 2-0’lık Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.