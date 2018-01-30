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Kartal yarı finale göz kırptı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş, evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazanarak yarı final için avantaj sağladı. Beşiktaş'ın gollerini 21. dakikada Mustafa Pektemek, 74'te penaltıdan Alvaro Negredo ve 79'da Talisca kaydetti. Yeni transfer Vagner Love kulübede şans bulamadı. Cyle Larin maçı tribünden izledi. Ryan Babel gördüğü sarı kartla Bursaspor maçı için cezalı konuma düştü. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 6 Şubat Salı günü oynanacak.

Hürriyet Haber
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Şenol Güneş'in parmağı kırıldı
Şenol Güneş'in parmağı kırıldı
Kulübede topalladığı gözlemlenen Şenol Güneş'in ayak parmağında kırık olduğu kaydedildi.

Kartal yarı finale göz kırptı

Teknik direktör Şenol Güneş Gençlerbirliği karşısında rotasyona gitti. Fabricio, Adriano, Quraesma, Pepe ve Talisca gibi as oyuncuları dinlendiren Güneş forvet hattında Negredo'dan vazgeçmedi. Kalede Tolga Zengin'e şans veren tecrübeli teknik adam defans dörtlüsünü Gökhan Gönül, Medel, Vida ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta ikilide Necip ve Tolgay Arslan görev alırken hücumda Lens, Babel, Mustafa Pektemek ve Negredo yer aldı.

Siyah Beyazlıların yedek kulübesinde ise Fabricio,Quaresma,Adriano,Pepe,Oğuzhan,Fatih,Talisca,Vagner Love ve Utku yer aldı.

VAGNER LOVE YEDEK CYLE LARİN TRİBÜNDE

Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love Gençlerbirliği karşısında kadroya alındı ve karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti. Takımla beraber ısınmak için sahaya çıkan Love'a Siyah Beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterirken Brezilyalı golcü taraftarları selamladı ve yumruk şov yaptı. Bir diğer yeni transfer Cyle Larin ise lisans işlemleri yetişmediği için müsabakayı tribünden izledi.

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