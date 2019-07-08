Kartal: Vedat Muriqi Galatasaray'ı istiyorum havasında değildi
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi transferiyle ilgili rakamsal detayları açıkladı.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi transferinin ardından açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'a konuşan Kartal, "Vedat Muriç için 3.5 milyon euro bonservis bedeli alacağız. Fenerbahçe'den alacağımız diğer futbolcularla bu tutar 5 milyon euroyu bulur. Vedat, Galatasaray'ı istiyorum havasında değildi. Biz Fenerbahçe'ye yakın olduğumuzu kendisine söyledik. İsmail Kartal ile birlikte Fenerbahçe'den alacağımız futbolcuları belirleyeceiz." ifadelerini kullandı.
Kartal, Vedat'ın Rize'ye 500 bin euroya transfer olduğunu da sözlerine ekledi.
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