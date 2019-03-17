Kartal takibi bırakmıyor! İşte puan durumu...
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor kazanarak ilk 2'yi zorlamayı sürdürdü. İşte puan durumu ve haftanın programı...
Süper Lig'de 26. haftanın perdesi Kadıköy'de açıldı. Tarihinin en zor sezonlarından birisini yaşayan Fenerbahçe, açılış maçında Sivasspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti ve puanını 31'e yükseltti.
Cumartesi oynanan maçlarda ise Trabzonspor deplasmanda Erzurumspor'u 1-0 ile geçti. Beşiktaş ise sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi. Lider Başakşehir, Kayserispor'a konuk olacak. Takipçisi Galatasaray ise Yeni Malatyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Başakşehir
|25
|28
|57
|2Önceki2
|Galatasaray
|25
|27
|49
|3Önceki3
|Beşiktaş
|26
|17
|47
|4 Önceki4
|Trabzonspor
|26
|9
|43
|5Önceki5
|Konyaspor
|26
|2
|35
|6Önceki10
|Antalyaspor
|26
|-12
|35
|7Önceki11
|Çaykur Rizespor
|26
|4
|34
|8Önceki6
|Yeni Malatyaspor
|25
|2
|34
|9Önceki7
|Sivasspor
|26
|-1
|34
|10Önceki12
|Kasımpaşa
|26
|-4
|34
|11Önceki8
|Alanyaspor
|26
|-5
|34
|12Önceki9
|Kayserispor
|25
|-10
|32
|13Önceki14
|Fenerbahçe
|26
|-5
|31
|14Önceki13
|Ankaragücü
|25
|-12
|31
|15Önceki15
|Bursaspor
|25
|-6
|28
|16Önceki16
|Göztepe
|26
|-8
|27
|17Önceki17
|Bb Erzurumspor
|26
|-9
|22
|18Önceki18
|Akhisar Bld. Spor
|26
|-17
|21
Süper Lig'de 26. hafta maç sonuçları
Fenerbahçe 2 - 1 Sivasspor
Konyaspor 0-2 Çaykur Rizespor
Akhisarspor 2-3 Kasımpaşa
Erzurumspor 0-1 Trabzonspor
Antalyaspor 3-0 Alanyaspor
Beşiktaş 1-0 Göztepe
Yeni Malatyaspor - Ankaragücü
Kayserispor - Başakşehir
Bursaspor - Galatasaray
Süper Lig 27. hafta programı
Alanyaspor - Bursaspor
Galatasaray - Yeni Malatyaspor
Trabzonspor - Antalyaspor
Kasımpaşa - Erzurumspor
Göztepe - Akhisarspor
Başakşehir - Konyaspor
Sivasspor - Kayserispor
Çaykur Rizespor - Beşiktaş
Ankaragücü - Fenerbahçe
Yorumları Göster
Yorumları Gizle