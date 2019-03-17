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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.03.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

Kartal takibi bırakmıyor! İşte puan durumu...

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Kartal takibi bırakmıyor! İşte puan durumu...

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor kazanarak ilk 2'yi zorlamayı sürdürdü. İşte puan durumu ve haftanın programı...

Süper Lig'de 26. haftanın perdesi Kadıköy'de açıldı. Tarihinin en zor sezonlarından birisini yaşayan Fenerbahçe, açılış maçında Sivasspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti ve puanını 31'e yükseltti.

Cumartesi oynanan maçlarda ise Trabzonspor deplasmanda Erzurumspor'u 1-0 ile geçti. Beşiktaş ise sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi. Lider Başakşehir, Kayserispor'a konuk olacak. Takipçisi Galatasaray ise Yeni Malatyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Başakşehir252857
2Önceki2 Galatasaray252749
3Önceki3 Beşiktaş261747
4 Önceki4 Trabzonspor26943
5Önceki5 Konyaspor26235
6Önceki10 Antalyaspor26-1235
7Önceki11 Çaykur Rizespor26434
8Önceki6 Yeni Malatyaspor25234
9Önceki7 Sivasspor26-134
10Önceki12 Kasımpaşa26-434
11Önceki8 Alanyaspor26-534
12Önceki9 Kayserispor25-1032
13Önceki14 Fenerbahçe26-531
14Önceki13 Ankaragücü25-1231
15Önceki15 Bursaspor25-628
16Önceki16 Göztepe26-827
17Önceki17 Bb Erzurumspor26-922
18Önceki18 Akhisar Bld. Spor26-1721
Puan durumu

Süper Lig'de 26. hafta maç sonuçları

Fenerbahçe 2 - 1 Sivasspor

Konyaspor 0-2 Çaykur Rizespor

Akhisarspor 2-3 Kasımpaşa

Erzurumspor 0-1 Trabzonspor

Antalyaspor 3-0 Alanyaspor

Beşiktaş 1-0 Göztepe

Yeni Malatyaspor - Ankaragücü

Kayserispor - Başakşehir

Bursaspor - Galatasaray

Süper Lig 27. hafta programı

Alanyaspor - Bursaspor

Galatasaray - Yeni Malatyaspor

Trabzonspor - Antalyaspor

Kasımpaşa - Erzurumspor

Göztepe - Akhisarspor

Başakşehir - Konyaspor

Sivasspor - Kayserispor

Çaykur Rizespor - Beşiktaş

Ankaragücü - Fenerbahçe

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