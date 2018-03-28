Kartal Stadyumu'nda tehlikeli antrenman!
Kartal Belediyesi tarafından bir kısmı yıkılan Kartal Stadyumu’nda futbolcuların moloz yığınları arasında antrenman yapması şaşkına çevirdi. Futbolcuların yıkıntı arasında tehlike içinde yaptığı antrenman havadan görüntülenirken, Kartal Belediyesi'nin bu duruma kayıtsız kaldığını iddia eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Tarihi başarılarla dolu olan Kartal Spor'un maçlarını oynadığı Kartal Stadyumu’nun bir kısmı Kartal Belediyesi tarafından yıkıldı. Moloz yığınları arasında kalan stat yıkıma rağmen kapatılmadı. Statta daha önceden antrenman yapan futbol takımlarına da yer gösterilmeyince takımlar adeta moloz yığınlarının arasında antrenmanlarına devam etti. Futbolcular sahanın moloz olmadığı yerlerde atrenman yapmaya çalışırken, meydana gelebilecek bir kazaya ya da sakatlanma riskiyle de karşı karşıya kaldı.
Volkan Demirel, Servet Çetin, Olcan Adın gibi Milli futbolcuların yetiştiği Kartalspor’un stadyumunda futbolcuların moloz yığınları arasında antrenman yapmaya devam etmesi içler acısı durumu ortaya koydu. Öte yandan futbolcuların yıkık dökük adeta savaş alanını andıran statta yaptığı antrenman havadan görüntülendi. Görüntülerde moloz olmayan yerlerde futbolcuların gruplar halinde çalıştığı görülüyor. Futbolcular molozlara çarpmamak için büyük gayret gösterdiği görülüyor.
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