Kartal son maçını gollü bitirdi! İşte maçın özeti ve golleri
Beşiktaş, hazırlık maçında Rusya'nın Krasnodar ekibiyle karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar buradaki son hazırlık maçını 3-1 kazandı. Beşiktaş'ın gollerini 28. dakikada Oğuzhan Özyakup, 51'de Jeremain Lens ve 86'da Alvaro Negredo kaydeti. İyi bir prova ortaya koyan Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın sakatlığı moralleri bozdu. Beşiktaş bu maçın arından Türkiye'ye dönecek ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Torshavn mücadelesine hazırlanacak.
Krasnodar atağında Wederson, 11’nci dakikada Doğukan’ın hatasından takımını öne geçiren golü attı. Uzun toplarda rakip kaleye inip tehlikeler yarattı. Rus temsilcisi fizik gücüne dayalı sert futbol oynadı. Beşiktaş Oğuzhan, Tolgay ve Babel ile top çevirip, oyun üstünlüğünü sağladı. 27 de Larin'in düşürülmesi ile kazanılan penaltıda Oğuzhan devrenin skorunu belirledi: 1-1
Fark attı
İkinci yarı yapılan değişiklikler maça hareket getirdi. Birçok pozisyon yakalandı. Babel ve Love gol kaçırma yarışına girmiş gibiydi. Medel gereksiz yere rakibi ile gerginlik yaşadı. 52'de Babel'in pasında Lens yan direğe çarptırıp golünü attı. Güneş ele sıkıntı yaşayan Negredo, oyuna girer girmez gol attı. Bitime dakikalar kala oyuna dahil olan İspanyol golcü, Gökhan Gönül'ün ortasında kafa ile skoru belirledi: 3-1
MAÇTAN DAKİKALAR
Siyah-Beyazlı ekip karşılaşmaya, Tolga - Dorukhan, Fatih, Medel, Caner, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel ve Larin 11 ile başladı.
12'inci dakikada Wanderson'un golüyle Krasnodar 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 28'inci dakikada Oğuhan'ın penaltıdan attığı golle durumu 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik sonuçla sona erdi.
51'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Ryan Babel'in asistinde Lens topu ağlarla buluşturdu.
86'ncı dakikada oyuna giren Alvaro Negredo, yine aynı dakika içerisinde maçın skorunu tayin eden golü kaydetti.
Mücadele Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
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