Kartal, Oğuzhan'ın peşinde
Beşiktaş, son iki yıldır yürüttüğü ‘başarıya aç ve düşük maliyetli futbolcu’ politikasından vazgeçmiyor.
Yönetimin ilk hedefi Almanya 4. Ligi takımlarından Optik Rathenow’un 20 yaşındaki sol beki Oğuzhan Matur. Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan Oğuzhan’ın düşük bir maliyete alınması bekleniyor.
ERTAÇ, HiMMET VE ALi
Listedeki diğer üç isim ise Türkiye liglerinden... Evkur Yeni Malatyaspor’dan kaleci Ertaç Özbir, Abalı Denizlispor’dan sağ bek M.Himmet Ertürk ve Bursaspor altyapısında yer alan 17 yaşındaki forvet ali akman, scout ekibi tarafından yapılan takip sonucu transfer listesine alındı.
Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi sürüyor...
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