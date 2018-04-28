Kartal, Karşıyaka engelini geçti!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27'nci hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, Pınar Karşıyaka'yı 77-63 mağlup etti.
İSTANBUL,(DHA)
SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 10, Strawberry 8, Weems 10, Clark 21, Sertaç Şanlı 4, Kenan Sipahi, Erkan Veyseloğlu, Semih Erden 18, Can Maxim Mutaf 6, Palacios, Muratcan Güler
Pınar Karşıyaka: Berk İbrahim Uğurlu 6, Wood 9, Kennedy 19, Banic 4, Jones 12, Akif Egemen Güven 7, Waters, Allen 6, Metin Türen, Erdi Gülaslan
1'İNCİ PERİYOT: 16-16
İLK YARI: 37-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-45
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