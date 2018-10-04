Kartal, İsveç'te buz kesti! Malmö 2-0 Beşiktaş
UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda İsveç ekibi Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. Swedbank Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz sona ererken mücadelede goller, ikinci yarıda geldi. Malmö'nün atağında sağ kanattan açılan meşin yuvarlak, Caner Erkin'e çarptı ve Beşiktaş kalesine yöneldi. Karius da topu tutamayınca maçın 53. dakikasında Malmö 1-0 öne geçti. İsveç ekibi, 76. dakikada ise Rosenberg'in penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Bu aynı zamanda maçın da skoru oldu. Gruptaki diğer maçta Sarpsborg, Genk'i 3-1 mağlup etti ve 2. maçlarını oynayan tüm takımlar 3'er puana sahip oldu. Beşiktaş bir sonrakini maçında ise 25 Ekim'de İstanbul'da Genk ile karşılaşacak.
STAT: Swedbank
HAKEMLER: Aleksandar Stavrev, Marjan Kirovski, Dejan Kostadinov
MALMÖ: Dahlin, Vindheim, Nielsen (Dk. 90 Brorsson), Bengtsson, Safari, Christiansen (Dk. 72 Innocent), Bachirou, Lewicki, Rieks, Traustason (Dk. 85 Antonsson), Rosenberg
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 82 Oğuzhan Özyakup), Pepe, Vida, Caner Erkin, Medel, Necip Uysal, Ljajic (Dk. 70 Ljajic), Lens, Gökhan Töre (Dk. 59 Babel), Love
GOLLER: Dk. 53 (KK) Caner, Dk. 76 Rosenberg (Malmö)
SARI KARTLAR: Bachirou, Bengtsson (Malmö) - Pepe, Medel, Caner (Beşiktaş)
NOTLAR:
Teknik direktör Şenol Güneş, müsabakada Loris Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Domagoj Vida, Caner Erkin, Gary Medel, Adem Ljajic, Necip Uysal, Gökhan Töre, Vagner Love ve Jeremain Lens ilk 11'ini sahaya sürdü.
Siyah-beyazlı takımda Utku Yuvakuran, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup, Enzo Roco, Tolgay Arslan ve Cyle Larin ise yedekler arasında yer aldı.
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de 2-0 kazandığı Kayserispor maçına ilk 11'de çıkan Oğuzhan, Quaresma ve Babel, Malmö karşısında yedek soyundu. UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Atiba Hutchinson da maç kadrosunda yer almadı.
Güneş, bu futbolcuların yerine Caner, Necip, Gökhan Töre ve Lens'e şans verdi.
ADRİANO YİNE KADRODA YOK
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Adriano Correia, Malmö maçının kadrosunda yer alamadı.
Dizindeki sakatlığı henüz geçmeyen Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarının ardından Malmö karşısında da takımını yalnız bıraktı.
Siyah-beyazlılarda kaleci Tolga Zengin de sakatlığı nedeniyle İsveç'e götürülmedi.
MAÇ ÖNCESİNDE DOSTLUK YEMEĞİ
Karşılaşma öncesinde iki takımın yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.
Malmö Kulübü CEO'su Niclas Carlnen tarafından verilen yemeğe, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdar Adalı ile yönetim kurulu üyesi Melih Aydoğdu'nun yanı sıra Malmö Belediye Başkanı Kent Andersson da katıldı.
CANER ERKİN'E DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in 30. yaş günü, karşılaşma öncesinde kutlandı.
Milli futbolcu için siyah-beyazlıların kamp yaptığı otelde pasta kesildi.
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