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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Kenan BAŞARAN
04.10.2018 - 21:38, Son Güncelleme:

Kartal, İsveç'te buz kesti! Malmö 0-2 Beşiktaş

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Kartal, İsveç'te buz kesti! Malmö 0-2 Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda İsveç ekibi Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. Swedbank Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz sona ererken mücadelede goller, ikinci yarıda geldi. Malmö'nün atağında sağ kanattan açılan meşin yuvarlak, Caner Erkin'e çarptı ve Beşiktaş kalesine yöneldi. Karius da topu tutamayınca maçın 53. dakikasında Malmö 1-0 öne geçti. İsveç ekibi, 76. dakikada ise Rosenberg'in penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Bu aynı zamanda maçın da skoru oldu. Gruptaki diğer maçta Sarpsborg, Genk'i 3-1 mağlup etti ve 2. maçlarını oynayan tüm takımlar 3'er puana sahip oldu. Beşiktaş bir sonrakini maçında ise 25 Ekim'de İstanbul'da Genk ile karşılaşacak.

STAT: Swedbank
HAKEMLER: Aleksandar Stavrev, Marjan Kirovski, Dejan Kostadinov
MALMÖ: Dahlin, Vindheim, Nielsen (Dk. 90 Brorsson), Bengtsson, Safari, Christiansen (Dk. 72 Innocent), Bachirou, Lewicki, Rieks, Traustason (Dk. 85 Antonsson), Rosenberg
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 82 Oğuzhan Özyakup), Pepe, Vida, Caner Erkin, Medel, Necip Uysal, Ljajic (Dk. 70 Ljajic), Lens, Gökhan Töre (Dk. 59 Babel), Love
GOLLER: Dk. 53 (KK) Caner, Dk. 76 Rosenberg (Malmö)
SARI KARTLAR: Bachirou, Bengtsson (Malmö) - Pepe, Medel, Caner (Beşiktaş)

MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ

Kartal, İsveçte buz kesti Malmö 0-2 Beşiktaş

NOTLAR:

Teknik direktör Şenol Güneş, müsabakada Loris Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Domagoj Vida, Caner Erkin, Gary Medel, Adem Ljajic, Necip Uysal, Gökhan Töre, Vagner Love ve Jeremain Lens ilk 11'ini sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı takımda Utku Yuvakuran, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup, Enzo Roco, Tolgay Arslan ve Cyle Larin ise yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de 2-0 kazandığı Kayserispor maçına ilk 11'de çıkan Oğuzhan, Quaresma ve Babel, Malmö karşısında yedek soyundu. UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Atiba Hutchinson da maç kadrosunda yer almadı.

Güneş, bu futbolcuların yerine Caner, Necip, Gökhan Töre ve Lens'e şans verdi.

ADRİANO YİNE KADRODA YOK
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Adriano Correia, Malmö maçının kadrosunda yer alamadı.

Dizindeki sakatlığı henüz geçmeyen Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarının ardından Malmö karşısında da takımını yalnız bıraktı.

Siyah-beyazlılarda kaleci Tolga Zengin de sakatlığı nedeniyle İsveç'e götürülmedi.

MAÇ ÖNCESİNDE DOSTLUK YEMEĞİ
Karşılaşma öncesinde iki takımın yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Malmö Kulübü CEO'su Niclas Carlnen tarafından verilen yemeğe, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdar Adalı ile yönetim kurulu üyesi Melih Aydoğdu'nun yanı sıra Malmö Belediye Başkanı Kent Andersson da katıldı.

CANER ERKİN'E DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in 30. yaş günü, karşılaşma öncesinde kutlandı.

Milli futbolcu için siyah-beyazlıların kamp yaptığı otelde pasta kesildi.

Kartal, İsveçte buz kesti Malmö 0-2 Beşiktaş

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