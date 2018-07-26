Kartal ilk yarıda bitirdi
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'a konuk oldu. Mücadeleyi siyah-beyazlılar ilk yarıda kaydettiği gollerle 2-0 kazandı. Beşiktaş'ın gollerini 8. dakikada Jeremain Lens ve 26. dakikada Gökhan Gönül kaydetti. İki takım arasınadki rövanş mücadelesi 2 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta oynayacak. Beşiktaş bu turu atlarsa gruplara kalmak için önünde 2 tur daha olacak.
STAT: Gundadalur
HAKEMLER: Yevhen Aranovskiy, Serhiy Bekker, Semen Shlonchak
B36 TORSHAVN: Gentze, Eriksen, Petersen, Faero, Mellemgaard (Dk. 41 Heinese), Brockie, Jacobsen (Dk. 79 Samuelson), Magnusson, Cieslewicz, Olsen, Saag (Dk. 60 Przybylski)
BEŞİKTAŞ: Tolga - Gökhan, Necip, Fatih, Adriano, Caner, Medel, Tolgay, Lens(Dk. 85 Love), Babel (Dk. 78 Dorukhan), Larin (Dk. 74 Mustafa)
GOLLER: Dk. 8 Lens, Dk. 26 Gökhan (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Jacobsen (B36 Torshavn) - Mustafa (Beşiktaş)
MAÇTAN DAKİKALAR
8'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Caner'in sol kanattan yaptığı ortada topu göğsüyle önüne indiren Lens'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1.
26'ncı dakikada Lens'in kullandığı köşe vuruşunda topa ön direkte dokunan Gökhan Gönül farkı 2'ye çıkardı: 0 - 2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
56'ncı dakikada Larin ile verkaç yapan Tolgay'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.
66'ncı dakikada Adriano, ceza sahasında rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ taraf dar açıdan şutunu çekti, kaleci Gentze topu kornere çedi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, depasmanda B36 Torshavn'ı 2-0 mağlup etti.
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