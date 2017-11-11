Kartal hafife aldı

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Ali Şandan, Candaş Elbil, Abdullah Özkara

GOL: Mustafa(Dk.21), Le Tallec(Dk.61)

Beşiktaş milli maçlar için lige verilen arayı Romanya ekibi Astra Giurgiu ile özel maç yaparak değerlendirdi.

Ali Şansdan'ın yönettiği karşılaşma Vodafone Park'ta oynandı ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Teknik direktör Şenol Güneş stoper ikilisini Medel ve Necip ile oluştururken, genç oyuncu Fatih Aksoy'a bu kez sağ bekte görev verdi. Negredo, Lens, Talisca, Adriano, Tolgay ve Atiba gibi as oyuncuların yer aldığı ilk 11'de, lig ve Avrupa maçlarında görev almayan Mustafa Pektemek de oynama şansı yakaladı ve bir gol atma başarısı gösterdi. Şenol Güneş, Ricardo Quaresma'yı 2'nci yarıda oyuna dahil ederken 65'inci dakikadan sonra altyapı oyuncularına şans verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 21'inci dakikada Mustafa Pektemek'in attığı gol ile 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğünde sonuçlanırken, Le Tallec ikinci yarının 59'uncu dakikasında Astra'ya beraberliği getiren golü attı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Yedeklerin işi zor

Beşiktaş lige verilen arada boş durmadı. Güneş için Astra maçının iki önemi vardı. Takımın haftayı boş geçirmemesi. Daha da önemlisi, yedeklerin son durumunu daha net görmek. Ancak ne kulübede hoca, ne de tribünde bizler kimseyi göremedik. Sadece Medel, hızı ve kademe anlayışı ile savunmayı toparlamasını bildi. Lens ve Negredo beklentilerin çok uzağında kaldı. İlk devrede takımı adına bir gol atmasına rağmen Mustafa da, bu dururumu ile ilk 11'i zorlaması imkansız. Benzer durum Necip ve gençler için de geçerli..

Kaçan kaçana

Kartal ikinci yarı bir çok pozisyona girdi. Negredo, Quaresma, Talisca ve Tolgay ile net fırsatlar kaçırdı. Buna karşılık Astra 61 de Le Tallec ile eşitliği sağladı. Baskıya rağmen gol sesi çıkmadı. Rakip kakım, biraz becerikli olsa, son bölümlerde bulduğu pozisyonlar ile rahat kazanıp dönerdi..

YEDEKLER HASIL OYNADI

Mustafa Pektemek

Uzun süredir oynamadığı için maç eksiği var. Ancak küsüp bırakmamış. Verilen görevi yapmaya çalıştı. Negredo ile uyum sıkıntısı çekse de, kafa ile şık gole imza attı.

Lens

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den tanımasak; bu Len, O Lens değil diyeceğiz! Siyah, beyaz kadar fark var. Kendine takımda yer açma adına tek hareketini göremedik.

Necip

Her maç oynayacak gibi hazır. Sadece işine odaklanmış. Disiplin içinde mücadale etti. Savunma ile orta alan arasında 'karınca' gibi çalıştı.

Fatih Aksoy

Sağ bekte görev yaptı. Genç oyuncu, sertlikten uzak ve daha basit oyunu seçerse üstüne koyabilir. Gereksiz hareketler top kaybına neden olup sıkıntı yarattı.

Şiyar Kepir

Genç stoper iyi bir fiziğe sahip. Görev aldığı dakikalar içinde elinden geleni vermeye çalıştı. Hazırlık maçı da olsa, A takım ile maç yapmanın heyecanını olumlu yaşadı.