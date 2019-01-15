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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
AA
15.01.2019 - 22:35, Son Güncelleme:

Kartal farklı kazandı

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Kartal farklı kazandı

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Promitheas'ı 96-74 yendi.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla gruptaki 6. galibiyetini aldı. Promitheas ise 4. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Öte yandan, grubun 4. haftasında Promitheas'a deplasmanda 8 sayı (80-72) farkla kaybeden Beşiktaş Sompo Japan, sahasındaki karşılaşmayı 22 sayı (96-74) farkla kazanarak olası puan eşitliğinde, ikili averajda üstünlüğü ele geçirdi.
Müsabaka karşılıklı basketlerle başlarken, dış atışlarda peş peşe isabetler bulan Beşiktaş Sompo Japan, 4. dakikayı 8-4 önde bitirdi. Daha sonra boyalı alanda etkili olan ve pota altından Parks'la sayılar kaydeden Promitheas, ilk periyodu 21-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte savunma sertliğini artıran Promitheas, hücum organizasyonlarında ritmini bulamayan Beşiktaş Sompo Japan karşısında 16. dakikada farkı 12 sayıya yükseltti: 25-37. Siyah-beyazlılar, çeyreğin ikinci bölümünde önde baskı yaparak Yunanistan ekibinin oyun kurmasını engelledi. Beşiktaş Sompo Japan, uzun oyuncularının basketleriyle farkı eritse de konuk takım soyunma odasına 42-38 önde gitti.

Üçüncü periyoda savunmada ve hücumda oldukça iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş Sompo Japan, potasında sadece 3 sayıya izin verip 20 sayı bularak 26. dakikada farkı 13'e çıkardı: 58-45. Tempolu oyununu 10 dakikalık dilime yaymayı başaran siyah-beyazlılar, final periyoduna 67-57 üstün girdi.

Son çeyrekte de oyundaki üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, Promitheas karşısında 33. dakikayı 18 sayı (75-57) farkla önde geçti. Dış atış isabetleriyle farkı açmaya devam eden siyah-beyazlılar, son 2,5 dakikaya 22 sayı üstün girdi: 89-67. Beşiktaş Sompo Japan, oyundan düşen rakibi karşısında maçı da 96-74 kazandı.

Siyah-beyazlılar, grupta 12. hafta maçında 23 Ocak Çarşamba günü İtalya'da lider Segafredo Virtus Bologna ile karşılaşacak.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Oskars Lucis (Letonya), Sergiy Zashchuk (Ukrayna)

Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 17, Rich 13, Erkan Veyseloğlu 7, Burak Can Yıldızlı 7, Buva 14, Gibson 10, Can Maxim Mutaf 3, Benzing 12, Duşan Cantekin, Samet Geyik 9, Kenan Sipahi 4, Ömer Utku Al

Promitheas: Kaselakis 10, Parks 11, Meier 6, Katsivelis 10, Saloustros 3, Hall, Lypovyy 6, Tsairelis 9, Geromichalos 6, Sandramanis 3, Brown 5, Ellis 5

1. Periyot: 16-21

Devre: 38-42

3. Periyot: 67-57

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