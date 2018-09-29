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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
29.09.2018 - 14:34, Son Güncelleme:

Beşiktaş Kayserispor engelini 2 golle geçti

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Beşiktaş Kayserispor engelini 2 golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan ve çekişmeli bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada ilk gol, 34. dakikada Vagner Love'dan geldi. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren diğer golü ise 71. dakikada Quaresma kaydetti. Beşiktaş bu sonuçla ligdeki puanını 14'e yükseltti. Kayserispor ise 8 puanda kaldı.

Stat: Vodafone Park 
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam 
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Medel, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 60 Tolgay Arslan), Quaresma (Dk. 88 Güven Yalçın), Ljajic, Babel, Love (Dk. 76 Lens) 
Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Kana Bıyık (Dk. 66 Levent Gülen), Sapunaru, Atila Turan, Rotman, Mensah (Dk. 79 Kravets), Bilal Başacıkoğlu, Chery, Varela (Dk. 58 Mert Özyıldırım), Umut Bulut 
Goller: Dk. 34 Vagner Love, Dk. 71 Quaresma (Beşiktaş) 
Sarı kart: Dk. 87 Lens (Beşiktaş) 

Beşiktaş Kayserispor engelini 2 golle geçti

NOTLAR:

GÜNEŞ'TEN 3 DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Şenol Güneş, Kayserispor mücadelesine geçen haftadan 3 değişiklik yaparak çıktı. Hafta boyunca merak edilen sol bekte kimin oynayacağı sorusunun cevabı Gary Medel oldu. Cezalı olan Caner Erkin ve sakat olan Adriano'nun yerine sol beke Şilili futbolcuyu koyan Şenol Güneş, stoper ikilisinde ise Pepe ve Vida'ya şans verdi. Tecrübeli teknik adam defans dörtlüsünü Gökhan Gönül, Pepe, Vida ve Medel'den oluşturdu.

Orta sahada Atiba'nın yanında Oğuzhan'ı görevlendiren Güneş'in hücumdaki sürprizi ise Vagner Love oldu. Bu sezon hiç şans vermediği Brezilyalı oyuncuyu Kayserispor karşısında ilk kez tercih eden Şenol Güneş, Ryan Babel'i de sol açıktaki yerine geri çekti. Siyah beyazlıların hücumdaki diğer oyuncuları ise Quaresma ve Ljajic oldu.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ ÖNEMLİ EKSİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor karşısında geçen hafta deplasmanda oynanan Fenerbahçe derbisinin bitiminde kırmızı kart gören Caner Erkin ile iki haftadır sakat olan ve antrenmanlara çıkmayan Adriano'yu kullanamadı.

BEŞİKTAŞ'IN YABANCI ZİYARETÇİLERİ
Beşiktaş'ın Kayserispor maçını seyretmek üzere farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler de tribünlerdeki yerlerini aldı. Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ile konsoloslar Liu Zengxian ve Cui Wei beraberindeki heyet ile karşılaşmayı seyretmek için Vodafone Park'a geldi. Bunun yanı sıra Medel forması giyen Şilili taraftarlar da tribünlerdeki yerlerini aldılar.

Beşiktaş Kayserispor engelini 2 golle geçti

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