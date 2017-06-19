Kartal espor’da yüksekten uçacak

Beşiktaş JK son yılların yükselen trendlerinden espor’da sezonu başarı hedefiyle açıyor. Dünyanın espor takımı kuran ilk profesyonel spor kulübü olan Beşiktaş JK yeni yapılanması ile espor’da da sezona iddialı bir şekilde giriyor.

Beşiktaş eSports, profesyonel League of Legends sahnesine Yükselme Ligi 2017 Yaz Mevsimi ile geri dönüyor. Kurduğu güçlü idari yapı ve takımla LOL Yükselme Ligi’nde zirveyi hedefleyen Beşiktaş JK eSports ligin ilk haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

LOL Yükselme Ligi’nde Maximum ana sponsorluğunda mücadele edecek Beşiktaş eSports, ayrıca dünyanın elit takımları ile birlikte FIFA turnuvalarında da boy gösterecek.

Fikret Orman: Beşiktaşımız espor’da da yüksekten uçacak

Bir dünya kulübü olarak trendleri takip ederek markamıza değer katmak üzere adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman "Dünyada bir ilki gerçekleştirerek 2015 yılında adım attığımız espor dünyasında daha güçlü bir idari yapı ve kadro ile geri dönüyoruz. Beşiktaş armasının olduğu her yerde olduğu gibi espor’da dünyada ses getiren bir takım olmayı hedefliyoruz. Gençlerin yeni tutkusu olan espor’da da sağlam adımlarla zirveye doğru ilerleyeceğiz. Beşiktaş forması taşıyacak oyuncularımıza ve idari kadromuza başarılar diliyorum. Eminim ki Beşiktaşımız espor’da da yüksekten uçacak” dedi.

Beşiktaş ilk MSI’da ülkemizi temsil etmişti

2015’in başında resmi olarak kurulan Beşiktaş espor takımı lige dahil olduğu 2015 Kış Mevsimi’ni lider tamamladıktan sonra finali de kazanarak şampiyon olmuştu. Ardından ülkemizde düzenlenen Wildcard turnuvasında kupaya uzanan ekip, ilk kez düzenlenen MSI’da da ülkemizi temsil etme başarısı göstermişti.