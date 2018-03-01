Kartal derken, Aslan kaptı... Yıldız ismi İngilizler açıkladı!

Zirve yarışında kıyasıya bir mücadele içinde olan Galatasaray ile Beşiktaş bu kez transferde de karşı karşıya geldi... Dünya çapında bir yıldız için flaş bir transfer iddiası İngilizlerden gelirken, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın elinden bu oyuncuyu kaptığı açıklandı... İşte o detaylar...
Adı sıkça Beşiktaş’la anılan Fellaini’nin yeni adresi belli oldu. İngiltere’nin Guardian gazetesinin yaptığı habere göre; Manchester United’ın 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon sonunda Galatasaray'a gelecek.
Haberde, Manchester United Menajeri Mourinho’nun Belçikalı yıldızı takımda tutmaya çalıştığı ancak tecrübeli futbolcunun sarı kırmızılı ekiple anlaşmaya vardığı belirtildi. Böylece, Galatasaray'ın yaz aylarındaki ilk transferi de ortaya çıkmış oldu.
Bilindiği gibi Beşiktaş, ara transferde Fellaini için nabız yoklamış, hatta Başkan Fikret Orman, İngiltere'ye giderek bu transfer için görüşmelerde bulunmuştu... Beşiktaş, Ocak ayında attırmayı düşündüğü imzayı yaza bırakmıştı... Özetle, İngilizlerin iddiasına göre Fellaini, Beşiktaş derken Galatasaraylı oluyor. (Akşam)